Ratusan Siswa di Lombok Tengah Keracunan MBG, Pihak Yayasan Klaim Sudah Sesuai SOP

Sebagian murid SDN Beber mendapat perawatan dari petugas kesehatan Puskesmas Pringgarata, Jumat (11/9). (Dewi/Lombok Post)
JawaPos.com - Yayasan Budi Sain Mangkling, yang juga diketahui pendiri Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lombok Tengah Mekar Bersatu akhirnya buka suara terkait insiden keracunan massal yang menimpa 352 siswa di Batukliang, Lombok Tengah pada Jumat (11/9) siang.
Diketahui, menu MBG yang dikonsumsi siswa pada saat itu disuplai oleh SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu.
Dilansir Lombok Post (Jawa Pos Group), Pemilik Yayasan, Khaeruddin mengklaim seluruh proses pengolahan hingga pendistribusian makanan telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Khaeruddin membenarkan menu yang disajikan saat kejadian adalah kebab, menu baru yang dihadirkan sesuai permintaan para siswa.
Makanan tersebut dimasak sejak dini hari, dikemas sekitar pukul 04.30 WITA, dan mulai diantar ke sekolah-sekolah pada pukul 07.00 WITA.
Adapun rentan waktu baik untuk dimakan yakni sebelum jam 09.00 WITA. Meski pihaknya sudah informasikan ke pihak sekolah, tapi ada sebagian sekolah yang terlambat membagikan.
“Terlebih campuran kebab adalah saus mayonis,” ujar Khaeruddin, dikutip Sabtu (12/9).
Ia menegaskan, label batas waktu konsumsi selalu ditempel pada tutup tempat makan (omprengan).
Selain masalah teknis keterlambatan, Khaeruddin juga menyayangkan kebiasaan sebagian siswa yang tidak sarapan dari rumah dan mengandalkan makanan MBG.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022