WhatsApp Kembangkan Fitur In-App Browser, Pengguna Bisa Buka Semua Tautan Tanpa Keluar Aplikasi

JawaPos.com - WhatsApp tengah mengembangkan fitur peramban dalam aplikasi atau in-app browser yang memungkinkan pengguna membuka tautan langsung dari ruang obrolan tanpa harus beralih ke peramban bawaan perangkat.

Fitur ini sedang disiapkan untuk mendukung seluruh tautan yang dibagikan melalui percakapan, setelah sebelumnya diuji secara terbatas untuk tautan bisnis tertentu.

Informasi tersebut dilaporkan WABetaInfo, situs yang kerap memantau pengembangan fitur WhatsApp. Meski belum tersedia bagi penguji versi beta, referensi mengenai fitur tersebut telah ditemukan dalam versi terbaru WhatsApp untuk TestFlight. WABetaInfo juga membagikan tangkapan layar yang memperlihatkan opsi pengaturan dan cara kerja fitur tersebut.

Sebelumnya, pada Mei lalu, WhatsApp mulai menguji kemampuan membuka situs bisnis tertentu yang menggunakan koneksi HTTPS langsung di dalam aplikasi. Pengguna tetap memiliki pilihan untuk membuka tautan melalui peramban bawaan perangkat dengan mengakses menu tiga titik.

Kini, WhatsApp berupaya memperluas fungsi tersebut agar tidak terbatas pada situs bisnis tertentu. Jika nantinya dirilis, pengguna dapat mengatur sendiri cara membuka tautan yang diterima maupun dikirim melalui obrolan.

Berdasarkan temuan WABetaInfo, WhatsApp akan menghadirkan opsi baru bernama “In-app browser” atau peramban dalam aplikasi pada menu Pengaturan, tepatnya di bagian Obrolan. Melalui opsi tersebut, pengguna dapat memilih apakah tautan akan dibuka langsung di WhatsApp atau menggunakan peramban bawaan perangkat.

Ketika fitur diaktifkan untuk pertama kali, WhatsApp disebut akan menampilkan panel di bagian bawah layar yang menjelaskan cara kerja peramban dalam aplikasi. Panel itu memberikan informasi bahwa pengguna dapat mengakses tautan tanpa meninggalkan WhatsApp.

Meski begitu, pengguna tetap bisa kembali menggunakan peramban bawaan perangkat kapan saja melalui pengaturan yang tersedia.

Selain mengatur cara membuka tautan, menu tersebut juga dilaporkan menyediakan opsi untuk menghapus cookie, cache, serta data penjelajahan lain yang tersimpan di peramban dalam aplikasi. Fitur ini memungkinkan pengguna mengelola data penjelajahan yang tersimpan selama menggunakan peramban internal WhatsApp.