WhatsApp Perkenalkan Fitur Telepon Tamu Tanpa Akun, Simak Cara dan Aturannya 

JawaPos.com - WhatsApp menghadirkan fitur telepon tamu yang memungkinkan pengguna mengundang orang tanpa akun WhatsApp untuk bergabung dalam panggilan suara maupun video.

Fitur ini memungkinkan panggilan gratis dengan enkripsi end-to-end, tanpa batas waktu, dan dapat digunakan melalui browser komputer setelah tamu mendapat izin dari penyelenggara.

Pembaruan ini membuat panggilan WhatsApp lebih fleksibel, terutama bagi pengguna yang ingin berkomunikasi dengan rekan kerja, teman sekolah, atau guru yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Mereka tidak perlu membuat akun WhatsApp hanya untuk mengikuti percakapan.

Fitur telepon tamu juga memungkinkan panggilan berlangsung tanpa harus memutus dan memulai ulang sambungan karena batas waktu. Dengan demikian, pengguna bisa berdiskusi lebih lama tanpa khawatir panggilan terhenti secara otomatis.

Cara Menggunakan Fitur Telepon Tamu WhatsApp

Untuk membuat panggilan, pengguna WhatsApp perlu membuka tab Panggilan, mengetuk ikon +, lalu memilih opsi untuk membuat tautan panggilan. Tautan tersebut kemudian bisa dibagikan kepada orang yang ingin diundang.

Penerima tautan dapat membukanya melalui browser komputer dan memasukkan nama sebelum mengajukan diri untuk bergabung. Setelah itu, mereka harus menunggu persetujuan penyelenggara sebelum masuk ke ruang panggilan.