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Rian Alfianto
Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.06 WIB

Wajib Dicek, Ini 6 Pengaturan WhatsApp yang Bikin Akun Lebih Aman dari Penipuan dan Penyadapan

Ilustrasi melindungi akun WhatsApp. (ProPakistani) - Image

Ilustrasi melindungi akun WhatsApp. (ProPakistani)

JawaPos.com - WhatsApp menyimpan banyak percakapan pribadi, foto, hingga informasi penting yang perlu dilindungi. Untuk mengurangi risiko penipuan, penyalahgunaan akun, dan akses tanpa izin, ada enam pengaturan WhatsApp yang bisa diaktifkan, mulai dari verifikasi dua langkah hingga pemeriksaan perangkat tertaut.

Sejumlah fitur keamanan ini tersedia langsung di aplikasi WhatsApp sehingga pengguna tidak perlu memasang aplikasi tambahan. Meski begitu, perlindungan akun tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan. Pengguna juga perlu berhati-hati saat menerima kode verifikasi, membuka tautan, atau menerima undangan grup dari nomor tak dikenal.

Berikut JawaPos.com rangkum enam pengaturan WhatsApp yang sebaiknya diperiksa agar akun dan percakapan tetap terlindungi.

1. Aktifkan Verifikasi Dua Langkah

Verifikasi dua langkah atau two-step verification menjadi salah satu perlindungan penting untuk mencegah orang lain mengambil alih akun WhatsApp. Fitur ini menambahkan PIN enam digit yang diperlukan ketika nomor WhatsApp didaftarkan kembali pada perangkat lain.

Dengan begitu, kode verifikasi SMS saja tidak cukup untuk mengakses akun jika fitur ini sudah aktif dan PIN tetap dirahasiakan.
Cara mengaktifkannya mudah, cukup buka WhatsApp, lalu masuk ke Setelan dan pilih Akun, kemudian Verifikasi dua langkah.

Ketuk Nyalakan dan buat PIN enam digit yang sulit ditebak. Tambahkan alamat email pemulihan agar lebih mudah mengatur ulang PIN jika lupa.

Hindari menggunakan kombinasi angka yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau enam angka berurutan. Jangan pernah membagikan PIN kepada orang lain, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas WhatsApp.

2. Kunci WhatsApp dengan Sidik Jari atau Pengenalan Wajah

Ponsel yang sudah terbuka belum tentu aman dari akses orang lain. Ketika seseorang meminjam perangkat, misalnya, percakapan WhatsApp bisa saja dibuka tanpa sepengetahuan pemiliknya jika aplikasi tidak memiliki perlindungan tambahan.

Karena itu, pengguna bisa mengaktifkan kunci aplikasi menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah, tergantung perangkat dan fitur yang tersedia.

Editor: Estu Suryowati
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