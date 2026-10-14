WhatsApp Uji Coba Pengiriman Pesan Terjadwal, Cek Cara Pakainya

WhatsApp menguji fitur skejul pesan untuk pengguna Android. (WABetaInfo)
JawaPos.com - WhatsApp mulai menguji fitur pesan terjadwal atau scheduled messages untuk pengguna ponsel Android.
Fitur ini memungkinkan pengguna mengatur waktu pengiriman pesan teks, tautan, foto, dan video secara otomatis, termasuk ketika aplikasi ditutup atau ponsel sedang offline.
Fitur tersebut ditemukan dalam pembaruan WhatsApp beta untuk Android versi 2.26.40.7 yang tersedia melalui Google Play Store sebagaimana ditemukan oleh WABetaInfo.
Namun, distribusinya masih terbatas pada sebagian penguji beta dan belum tersedia untuk seluruh pengguna.
Kehadiran fitur ini dapat memudahkan pengguna mengirim ucapan ulang tahun, pengingat pekerjaan, hingga pesan penting pada waktu tertentu tanpa harus mengirimnya secara manual.
Pengguna dapat menjadwalkan pesan langsung dari ruang obrolan. Caranya, tulis pesan seperti biasa di kolom percakapan, kemudian tekan dan tahan tombol kirim.
Jika fitur sudah tersedia, WhatsApp akan menampilkan menu untuk menentukan tanggal dan waktu pengiriman.
Setelah jadwal dipilih, pesan tidak langsung terkirim, melainkan menunggu hingga waktu yang telah ditentukan.
WhatsApp kemudian mengirimkan pesan secara otomatis sesuai jadwal, meskipun aplikasi sedang ditutup.
Pengiriman pesan kepada penerima juga tetap dapat berlangsung ketika perangkat pengguna offline.
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Jawa Pos
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