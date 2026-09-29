Instagram Tambah Fitur Khusus Sekolah, Mudahkan Bentuk Komunitas Virtual

Ilustrasi Instagram, platform yang paling sering digunakan masyarakat. (ANTARA/Pexels/Pixabay)
JawaPos.com - Instagram memperluas fitur yang dapat digunakan sekolah dan siswa, yang telah terverifikasi dalam program Kemitraan Sekolah (School Partnership Program).
Dilansir dari Engadget, kini sekolah yang tergabung dalam program tersebut mendapatkan sejumlah fitur baru untuk mempermudah komunikasi dengan komunitas sekolah.
Salah satunya adalah kemampuan membuat klub dan tim yang dapat menjadi pusat informasi maupun berbagai kegiatan sekolah.
Admin klub maupun admin program Kemitraan Sekolah dapat mengunggah Stories dan Notes.
Misalnya, admin tim bola basket dapat menggunakan Stories untuk menyampaikan informasi mengenai jadwal atau pendaftaran seleksi pemain (tryout).
Sekolah juga dapat membuat Channels untuk membagikan informasi penting kepada komunitas mereka.
Fitur ini tidak hanya ditujukan bagi siswa, tetapi juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua dan guru.
Untuk menjaga akses komunitas sekolah, hanya siswa yang telah terverifikasi yang dapat melihat Stories dan Notes tersebut.
Meta bekerja sama dengan layanan pihak ketiga, UNiDAYS, untuk melakukan proses verifikasi identitas siswa sebelum mereka dapat bergabung dengan komunitas sekolah.
Siswa yang telah terverifikasi juga dapat mengakses direktori sekolah. Di dalamnya terdapat daftar siswa lain yang sudah melalui proses verifikasi sehingga mereka dapat menemukan rekan sesama siswa dalam komunitas sekolah.
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Jawa Pos
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