Instagram Bikin Profil Makin Fleksibel, Foto yang Menandai Anda Kini Bisa Masuk Grid

JawaPos.com - Instagram menghadirkan opsi baru bagi pengguna untuk menampilkan unggahan yang menandai akun mereka di grid profil utama. Dengan fitur ini, foto atau video yang sebelumnya hanya muncul di tab "Ditandai" bisa dipilih untuk ditampilkan langsung di halaman profil.

Seperti dilansir dari Engadget, tab "Ditandai" tetap tersedia sebagai tempat untuk melihat seluruh unggahan yang menandai pengguna. Namun, kini pengguna memiliki kendali untuk memilih unggahan tertentu agar turut masuk ke dalam grid utama profil.

Instagram menyebut fitur tersebut dapat dimanfaatkan untuk menampilkan foto grup favorit, kolaborasi bersama kreator lain, hingga berbagai momen yang dianggap berkesan. Meski demikian, pengguna tidak dibatasi pada jenis unggahan tertentu dan dapat memilih kiriman apa pun yang ingin ditampilkan.

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Ada beberapa cara untuk menambahkan unggahan yang menandai pengguna ke grid profil. Salah satunya melalui notifikasi DM yang diterima ketika akun ditandai dalam sebuah unggahan. Pengguna juga dapat membuka menu tiga titik di bagian kanan atas unggahan untuk menemukan opsi tersebut.

Cara lainnya bisa dilakukan melalui tab "Ditandai". Pengguna cukup menekan dan menahan unggahan yang diinginkan hingga muncul pilihan untuk menambahkannya ke grid profil.

Pada opsi "Tambahkan ke grid", Instagram turut memberikan keterangan bahwa penambahan unggahan ke profil tidak mengubah pengaturan siapa saja yang dapat melihatnya. Visibilitas unggahan tetap mengikuti pengaturan privasi akun pengguna maupun akun yang mengunggah dan menandainya.

Pengguna juga tidak perlu khawatir jika kemudian berubah pikiran. Unggahan yang sudah dimasukkan ke grid dapat dihapus kembali dari profil tanpa menghapus unggahan tersebut secara permanen.

Secara default, unggahan yang ditambahkan ke grid akan mengikuti urutan kronologis terbalik, yakni dari yang terbaru menuju yang lebih lama. Namun, pengguna juga memiliki opsi untuk mengatur kembali posisi unggahan sesuai keinginan.

Fitur tersebut melengkapi kemampuan Instagram untuk melakukan kustomisasi tampilan profil. Sebelumnya, Instagram telah menghadirkan opsi untuk mengatur ulang urutan unggahan di profil pada Juni lalu, sekitar setahun setelah fitur tersebut pertama kali diumumkan.