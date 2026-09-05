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Nanda Prayoga
Sabtu, 5 September 2026 | 19.53 WIB

Kronologi Tewasnya Mozza Axillia: Hilang Misterius, Jejak DM Instagram Bawa Polisi ke Pelaku

Ilustrasi jenazah. (JawaPos) - Image

Ilustrasi jenazah. (JawaPos)

JawaPos.com - Kasus hilangnya Mozza Axillia Gunarsa, remaja berusia 18 tahun asal Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang akhirnya terkuak setelah sebelumnya hilang misterius sejak 25 Juni 2025.

Polres Semarang bersamaan dengan Tim Jatanras Polda Jateng akhirnya berhasil mengungkap kasus ini setelah menangkap pelaku utama berinisial MDVA (22) di Kabupaten Blora pada Kamis, 3 September 2026.

Polisi mengungkap Mozza dibunuh tiga hari sebelum dilaporkan hilang sebagaimana pengakuan dari pelaku.

Bahkan, Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana, mengungkap bahwa pembunuhan Mozza dilakukan pada 25 Juni 2025. Tiga hari berselang, laporan kehilangan korban diterima oleh pihak kepolisian.

"Dari situ kita interogasi informasi awal, kita dapati bahwa yang bersangkutan itu diduga kuat melakukan tindak pidana yaitu pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2025. Lalu kan laporan orang hilang itu itu kan 28 Juni 2025 ya, tiga hari setelah peristiwa," jelas Bod seperti dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Group).

Kronologi Hilangnya Mozza Axillia Gunarsa

Pada awalnya, korban pamit untuk mengantar laptoo pada Juni 2025 ke kawasan Makodam Semarang dengan mengendarai motor Honda Vario.

Selanjutnya, sejak hari itu ponsel korban mati atau tidak aktif sehingga keluarga langsung membuat laporan orang hilang kepada pihak kepolisian.

Titik terang pertama pun terungkap yakni dompet dan identitas korban ditemukan oleh tukang becak di Semarang Utara. Hanya saja, keberadaan Mozza tetap misterius.

Akhirnya, kasus ini mulai terungkap saat orang tua Mozza akhirnya bisa membuka akun media sosial korban yang masih terhubung dengan perangkat di rumah.

Editor: Sabik Aji Taufan
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