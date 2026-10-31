Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Aquarius dan Pisces 31 Oktober 2026

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)
JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa frustrasi karena terdapat rintangan dan kesulitan di jalan. Meskipun bekerja keras untuk menghindari rintangan ini, aquarius tetap melihatnya hadir. Tetapi, aquarius tidak boleh menyerah.
Aquarius perlu menerima bahwa ada pasang surut dalam hidup dan berhenti merasa frustrasi tanpa alasan. Tetaplah tenang, sabar, serta dorong diri sendiri untuk melewati masa-masa sulit ini tanpa merasa kesal. Cobalah untuk menyeimbangkan semuanya, karena usaha aquarius tidak akan sia-sia.
Zodiak pisces harus merasa percaya diri. Namun, karena kebiasaan memendam emosi, pisces adalah zodiak yang paling rentan terhadap stres.
Jangan takut untuk meluapkan emosi dan mengungkapkan perasaan. Hal ini akan membantu pisces tetap tenang dan membawa kegembiraan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Bersiaplah zodiak aquarius untuk memulai perjalanan kemungkinan akan terwujud. Terkait karir, kreativitas aquarius berada di puncaknya dan hal ini akan berujung pada kesuksesan.
Sementara itu, aquarius harus menghilangkan penyebab masalah kesehatan untuk menyingkirkannya secara permanen. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan menarik yang disertai dengan gaji yang menggiurkan.
Cinta Aquarius
Keinginan aquarius untuk memulai perjalanan kemungkinan akan terwujud. Jika berencana mengajak pasangan berkencan, pergilah ke tempat dimana kalian berdua bisa mengobrol.
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Jawa Pos
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