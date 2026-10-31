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Penulis: Andika Rachmansyah
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21.40 WIB

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

Pemain Persija Jakarta Stjepan Loncar saat berebut bola dengan pemain Persik Kediri dalam pertandingan Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pemain Persija Jakarta Stjepan Loncar saat berebut bola dengan pemain Persik Kediri dalam pertandingan Super League di Jakarta International Stadium, Jakarta, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Big match antara Dewa United versus Persija Jakarta akan mewarnai pekan kedelapan Super League 2026/2027. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang tengah bersaing di papan atas klasemen sementara. 

Dewa United akan menantang Persija di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (31/10/2026) pukul 19.00 WIB. Banten Warriors -julukan Dewa United- memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. 

Sementara Persija dipastikan tidak akan mendapat dukungan dari suporternya. Pasalnya, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi larangan away kepada The Jakmania sebanyak enam pertandingan tandang Macan Kemayoran - julukan Persija - buntut dari kericuhan saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan kelima.

Kendati demikian, Persija datang ke Banten dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Shin Tae-yong itu meraih kemenangan 2-1 atas Persik Kediri pada pertandingan pekan ketujuh, menjadi kemenangan beruntun dalam dua laga terakhir. Lain cerita dengan Dewa United yang menelan kekalahan telak 0-4 dari Arema FC.

Hasil pertandingan pekan ketujuh tersebut sekaligus membuat Persija cukup nyaman memimpin papan klasemen sementara Super League musim ini dengan koleksi 18 poin. Skuad Macan Kemayoran unggul empat angka atas Dewa United.

Karena itu, pertandingan nanti sangat penting bagi kedua kesebelasan. Tambahan tiga poin praktis membuat Persija semakin nyaman di puncak, sementara Dewa United akan memangkas jarak semakin tipis jika sukses mengunci kemenangan. 

Sayangnya, Persija harus kehilangan Denis Kolinger pada laga krusial menghadapi Dewa United. Bek berusia 32 tahun itu terkena sanksi akumulasi kartu kuning. Situasi tersebut menjadi kehilangan besar bagi Macan Kemayoran, mengingat Kolinger merupakan pemain andalan dan tidak pernah tergantikan dalam tujuh laga terakhir.

Dewa United dan Persija Sama-sama Percaya Diri

Pelatih Dewa United, Osmar Loss, menyambut antusias duel menghadapi Persija. Menurutnya, ini akan menjadi laga yang menarik karena mempertemukan dua tim yang sedang bersaing di papan atas klasemen sementara.

 “Ini adalah pertandingan yang sangat besar antara posisi pertama dan kedua di klasemen. Kami sangat bersemangat untuk berada di lapangan," kata Osmar Loss, dikutip Sabtu (31/10). 

Editor: Edi Yulianto
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