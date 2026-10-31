Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 31 Oktober 2026

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius memiliki kesempatan untuk terhubung kembali dengan orang-orang terdekat. Mereka terlalu sibuk untuk ditemui karena jadwal yang padat. Luangkan waktu bersama mereka hari ini.
Sagitarius akan senang telah meluangkan waktu untuk mereka, karena itu akan menjadi pengalaman yang memuaskan. Sebarkan kegembiraan dengan memberi perhatian yang pantas mereka dapatkan.
Jika tidak berusaha untuk berkomunikasi hari ini, zodiak capricorn bisa sedikit disalahpahami. Pikirkan semuanya sebelum berbicara, agar capricorn tidak memperburuk keadaan dengan komentar yang kurang baik.
Jika terjadi kesalahpahaman berulang, capricorn bisa menjadi frustrasi. Mungkin, hal ini karena capricorn dalam suasana hati yang mudah tersinggung. Pertahankan sikap tenang dan santai, serta waspadai terjadinya perselisihan. Capricorn harus memahami dan terbuka terhadap kebutuhan orang yang dicintai.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius berbahagia karena akan menerima pesan yang menyenangkan dari pasangan. Terkait karir, sagitarius akan sukses jika melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan publik.
Sementara itu, tenangkan diri dan bernapaslah dalam-dalam setiap kali merasa cemas. Pada ranah keuangan, aktivitas keuangan sagitarius berjalan lancar dengan pendapatan yang akan benar-benar meningkat.
Kesehatan Sagitarius
Sagitarius mungkin merasa sedikit tidak nyaman dan cemas, namun tidak dapat menemukan penjelasan apa pun untuk hal ini. Jangan mencari penjelasan.
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Jawa Pos
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