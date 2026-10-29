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Penulis: Cicilia Margarettha
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.07 WIB

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

Cara introvert membangun hubungan./Pexels.com - Image

Cara introvert membangun hubungan./Pexels.com

JawaPos.com - Menemukan pasangan hidup bisa menjadi tantangan tersendiri bagi orang introvert yang tidak nyaman berada di keramaian.

Keinginan untuk menjalin hubungan romantis terkadang berbenturan dengan kebutuhan untuk menghabiskan waktu sendiri dan menghindari interaksi sosial yang melelahkan.

Namun, menjadi introvert bukan berarti kesempatan menemukan jodoh menjadi lebih kecil.

Kuncinya bukan memaksakan diri menjadi pribadi yang gemar bersosialisasi, melainkan menemukan cara berkenalan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter diri.

Melansir laman YourTango pada Kamis (22/10), menyebutkan cara membangun hubungan untuk introvert yang tidak menyukai aktivitas sosial.

Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan diri sendiri, menjaga keseimbangan emosi, dan tetap menjadi diri sendiri saat mencari pasangan.

Dengan mengenali batasan pribadi dan memilih cara berinteraksi yang sesuai, kepribadian introvert tetap dapat membangun kedekatan serta hubungan yang bermakna.

Berikut lima cara yang bisa diterapkan orang dengan kepribadian introvert untuk menemukan dan membangun hubungan asmara yang sehat.

1. Memilih tempat kencan yang nyaman

Orang dengan kepribadian introvert tidak harus memulai pendekatan dengan menghadiri pesta atau acara besar.

Editor: Hanny Suwindari
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