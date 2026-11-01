Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

JawaPos.com - Garudayaksa FC akan menjamu PSS Sleman pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (1/11/2026) pukul 19.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah melewati beberapa pertandingan dengan hasil kurang memuaskan.

Pertemuan ini juga menarik karena Garudayaksa FC dan PSS Sleman memiliki catatan duel dramatis pada final Championship musim lalu. Kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal pada 9 Mei 2026. Garudayaksa kemudian keluar sebagai pemenang setelah unggul 4-3 dalam adu penalti.

Hasil tersebut menjadi modal cerita tersendiri menjelang pertandingan kali ini. Meski demikian, kondisi kedua tim saat ini berbeda dan hasil pertemuan sebelumnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak.

Garudayaksa FC memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar, terutama di sektor pertahanan. Setelah menang telak 3-1 atas Arema FC pada 17 Oktober 2026, tim berjuluk Spirit of Garuda itu justru mengalami penurunan performa.

Garudayaksa harus menerima kekalahan 0-5 saat bertandang ke markas Bali United pada 21 Oktober 2026. Mereka kemudian kembali kehilangan poin setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada 25 Oktober 2026.

Dua kekalahan beruntun tersebut membuat Garudayaksa perlu segera menemukan kembali permainan terbaiknya. Lini belakang menjadi perhatian utama setelah mereka kebobolan delapan gol dalam tiga pertandingan terakhir.

Bermain di kandang sendiri memberikan kesempatan bagi Garudayaksa untuk bangkit. Namun, mereka tetap harus berhati-hati karena PSS Sleman juga memiliki pemain yang bisa memanfaatkan celah di pertahanan lawan.