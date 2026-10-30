Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

Fitrah Maulana saat laga kemenangan Persib lawan Melbourne Victory.(Dok. Fitrah Maulana)
JawaPos.com- Fitrah Maulana menandai debutnya bersama Persib Bandung di ACL Two saat mengalahkan Melbourne Victory. Di laga tersebut, dia berhasil menjaga gawangnya tidak kebobolan.
Melalui sosial media, Fitrah Maulana menuliskan bahwa dia sudah menunggu kesempatan debut di ACL Two. Ketika kesempatan itu datang, dia siap memberikan yang terbaik.
Perasaan syukur dirasakan Fitrah Maulana setelah melakukan cleansheet di laga perdana ACL Two. Kiper 20 tahun tersebut juga berterimakasih kepada Igor Tolic dan Bobotoh.
"Kita tidak akan pernah tau kesempatan itu datang kapan, tetapi di saat kita mempunyai kesempatan kita harus memberikan yg terbaik, Alhamdulillah debut di Asia, 3 poin dan cleansheet, tetap fokus karena perjalanan ini masih panjang. Terimakasih coach dan Bobotoh," tulis Fitrah Maulana di Instagram, Jumat (30/10/2026).
Pada laga melawan Melbourne Victory, Fitrah Maulana memberikan rasa nyaman bagi lini belakang Persib. Penampilan apiknya membuat tim lawan kesulitan membobol gawang Maung Bandung.
Secara statistik permainan, Fitrah bermain solid sebagai kiper. Melansir Fotmob, dia melakukan satu penyelamatan dan dua tangkapan bola atas selama bermain 90 menit.
Keberhasilan Fitrah meraih cleansheet membuatnya meneruskan kinerja apik dari seniornya Teja Paku Alam. Dalam dua laga di ACL Two, kiper 32 tahun tersebut mampu menjaga gawang Persib tanpa kebobolan saat melawan FC Seoul dan The Cong - Viettel FC.
Aksi gemilang Fitrah kini selalu dinantikan para Bobotoh. Apakah di laga melawan Isenmulang FC, dia kembali melakukan cleansheet dan melakukan banyak penyelamatan? Patut ditunggu. Deskripsi: Fitrah Maulana menandai debutnya bersama Persib Bandung di ACL Two saat mengalahkan Melbourne Victory.
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