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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15.58 WIB

Ramalan Karir dan Cinta Zodiak Libra dan Scorpio 31 Oktober 2026

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio (Freepik/Pikisuperstar) - Image

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio (Freepik/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Zodiak libra harus fokus pada prioritas atau akan melewatkan beberapa tenggat waktu hari ini saat mengerjakan tugas. Jangan biarkan hambatan kecil yang muncul menghalangi tujuanmu. Libra perlu sedikit berhati-hati karena mungkin cenderung mudah lupa.

Zodiak scorpio mungkin merasa tidak sabar hari ini. Namun, scorpio harus murah hati dan ramah saat berinteraksi dengan orang lain. Kebaikan, kasih sayang, dan empati selalu menjadi kekuatan scorpio. 

Tidak ada salahnya untuk mengekspresikan sisi itu, karena orang lain akan menghargai sikap baik scorpio. Teruslah berbuat baik dan perhatian kepada orang-orang terdekat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 31 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu membangkitkan semangat pasangan untuk memulai perjalanan bersama. Terkait karir, perencanaan yang cermat sangat diperlukan jika libra berpikir untuk berganti pekerjaan.

Sementara itu, hindari cedera dengan memerhatikan tindakanmu untuk menghindari kecelakaan dan musibah. Terkait keuangan, libra akan memperoleh proyek yang sangat menguntungkan sehingga mampu memenuhi tujuan keuangan.

Cinta Libra

Libra perlu memberi tahu pasangan bagaimana hidup telah berubah sejak ia hadir. Hal ini akan membangkitkan semangatnya dan memungkinkan kalian berdua untuk memulai perjalanan bersama. Curahkan seluruh isi hatimu kepada pasangan hari ini.

Karir Libra

Editor: Hanny Suwindari
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