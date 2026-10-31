Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

JawaPos.com - Rans Carnival yang digelar di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, mulai 31 Oktober hingga 1 November 2026, tampak sepi pengunjung. Pasalnya, festival ini terkena boikot dan cancel culture.

Festival kena boikot diduga karena pemilik Rans, Raffi Ahmad, yang ikut serta dalam deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Sepinya Rans Carnival pun ramai diperbincangkan netizen di media sosial, salah satunya Threads yang diungkap akun @zulhilmi.yahya dalam utas Rans Carnival.

Dirinya menjabarkan penyebab Rans Festival diboikot yang disinyalir tak hanya karena keikutsertaan Raffi pada deklarasi Sumpah Pemuda.

“Penyebab RANS Carnival (RC) di Jogja kena boikot dan cancel culture: 1. Karena Band utama Tipe-X mundur dari pengisi acara. 2. Para MC di Jogja banyak yang menolak job MC di RC. 3. 95 persen UMKM pengisi RC banyak yang loading out,” ungkap akun tersebut.

“4. UMKM diminta share revenue 20 persen dengan RANS dimana uang hasil penjualan ditampung di QRIS milik RANS dulu. 5. Pencairan share revenue cair setelah 14 hari kerja (udah kayak pemerintah aja). 6. Mahasiswa abal-abal yang dukung Raffi Ahmad saat deklarasi sumpah pemuda di Jakarta,” imbuhnya.

Menariknya, terdapat pula netizen yang menjabarkan live update Rans Carnival yang mana pada pukul 06.00-07.00 WITA sudah terdapat penonton bayaran hingga preman.

“Preman dan penonton bayaran sudah pada merapat di lokasi. Stand Telkomsel dibuat tiduran. Wahana pasar malam terpantau paling rame. Stand UMKM lumayan ada pembeli. Panjang umur perjuangan,” tukasnya.

Sementara itu, Raffi Ahmad sendiri telah buka suara terkait kehadirannya dalam deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.