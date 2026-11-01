Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

JawaPos.com – Nama AKBP Netty Rosdiana Siagian belakangan menjadi perbincangan publik. Perwira menengah Polri tersebut memutuskan mengakhiri pengabdiannya di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sebelum kabar pengunduran dirinya mencuat, Netty lebih dahulu menjadi perhatian setelah komentarnya di media sosial viral. Ia sempat menyebut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah "lupa daratan". Sindiran itu disampaikan Netty saat momen pelepasan Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kini, perhatian publik kembali tertuju kepada sosok polwan tersebut setelah mengumumkan keputusan untuk mengakhiri masa dinas aktifnya sebagai anggota Polri.

Informasi itu disampaikan Netty melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia mengungkapkan telah mengajukan pengakhiran masa dinas aktif sebagai anggota Polri terhitung sejak 1 September 2026.

Lantas, seperti apa rekam jejak dan perjalanan karier AKBP Netty Rosdiana Siagian?

Netty bukan sosok baru di lingkungan kepolisian. Sepanjang kariernya, ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis, salah satunya sebagai Penyidik Madya 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Jabatan tersebut mulai diembannya sejak September 2022. Sebelum bertugas di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Netty juga pernah dipercaya memimpin Kepolisian Sektor (Polsek) Menteng.

Perjalanan kariernya di Korps Bhayangkara telah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada 2018, Netty tercatat pernah menjabat sebagai Kapolsek Sunda Kelapa dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol).