Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 1 November 2026 | 20.43 WIB

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

Garudayaksa FC menghadapi PSS Sleman di Stadion Pakansari, Minggu (1/11/2026), dalam duel dua tim yang memburu poin untuk menjauh dari papan bawah. (PSS) - Image

Garudayaksa FC menghadapi PSS Sleman di Stadion Pakansari, Minggu (1/11/2026), dalam duel dua tim yang memburu poin untuk menjauh dari papan bawah. (PSS)

JawaPos.com — Garudayaksa FC diprediksi bermain imbang 1-1 melawan PSS Sleman di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Minggu (1/11/2026) pukul 19.00 WIB, saat kedua tim memburu poin untuk menjauh dari papan bawah.

Pertemuan Super League 2026/2027 ini mempertemukan dua tim yang sama-sama baru menelan kekalahan dengan skor 1-2.

Tuan rumah datang setelah menyerah kepada juara bertahan Persib Bandung, sedangkan PSS Sleman kehilangan angka ketika menghadapi Borneo FC.

Kesamaan hasil tersebut membuat pertandingan di Pakansari menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk segera memperbaiki keadaan.

Garudayaksa FC menempati peringkat ke-14 dengan lima poin, hanya unggul satu angka atas PSS Sleman di posisi ke-15.

Jarak tipis tersebut menambah bobot pertandingan karena kemenangan bisa mengubah urutan keduanya dalam persaingan klasemen sementara.

Meski sama-sama membutuhkan tiga poin, pertandingan ini berpotensi berjalan ketat karena kedua kubu memiliki alasan kuat untuk menghindari kekalahan.

Garudayaksa FC mengandalkan keuntungan bermain di kandang, sementara PSS Sleman membawa tuntutan segera menambah perolehan angka.

Mengapa Duel Garudayaksa FC vs PSS Sleman Diprediksi Ketat?

Persaingan diperkirakan berlangsung sengit karena catatan awal musim kedua tim belum menunjukkan perbedaan mencolok.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Garudayaksa FC Bidik Tiga Poin, Christian Frydek Siap Hadapi PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Garudayaksa FC Bidik Tiga Poin, Christian Frydek Siap Hadapi PSS Sleman

Minggu, 1 November 2026 | 18.14 WIB

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

Minggu, 1 November 2026 | 14.04 WIB

Jamu PSS Sleman, Milos Joksic Percaya Diri Garudayaksa FC Bisa Raih 3 Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Jamu PSS Sleman, Milos Joksic Percaya Diri Garudayaksa FC Bisa Raih 3 Poin

Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.28 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore