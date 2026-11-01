Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

Garudayaksa FC menghadapi PSS Sleman di Stadion Pakansari, Minggu (1/11/2026), dalam duel dua tim yang memburu poin untuk menjauh dari papan bawah. (PSS)
JawaPos.com — Garudayaksa FC diprediksi bermain imbang 1-1 melawan PSS Sleman di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Minggu (1/11/2026) pukul 19.00 WIB, saat kedua tim memburu poin untuk menjauh dari papan bawah.
Pertemuan Super League 2026/2027 ini mempertemukan dua tim yang sama-sama baru menelan kekalahan dengan skor 1-2.
Tuan rumah datang setelah menyerah kepada juara bertahan Persib Bandung, sedangkan PSS Sleman kehilangan angka ketika menghadapi Borneo FC.
Kesamaan hasil tersebut membuat pertandingan di Pakansari menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk segera memperbaiki keadaan.
Garudayaksa FC menempati peringkat ke-14 dengan lima poin, hanya unggul satu angka atas PSS Sleman di posisi ke-15.
Jarak tipis tersebut menambah bobot pertandingan karena kemenangan bisa mengubah urutan keduanya dalam persaingan klasemen sementara.
Meski sama-sama membutuhkan tiga poin, pertandingan ini berpotensi berjalan ketat karena kedua kubu memiliki alasan kuat untuk menghindari kekalahan.
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Garudayaksa FC mengandalkan keuntungan bermain di kandang, sementara PSS Sleman membawa tuntutan segera menambah perolehan angka.
Persaingan diperkirakan berlangsung sengit karena catatan awal musim kedua tim belum menunjukkan perbedaan mencolok.
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Jawa Pos
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