Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 1 November 2026 | 20.36 WIB

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

Matheus Lagoa berlatih bersama Persebaya Surabaya di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Sabtu (31/10/2026), menjelang pertandingan League Cup menghadapi Kendal Tornado FC. (Persebaya) - Image

Matheus Lagoa berlatih bersama Persebaya Surabaya di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Sabtu (31/10/2026), menjelang pertandingan League Cup menghadapi Kendal Tornado FC. (Persebaya)

JawaPos.com - Matheus Lagoa memasuki tahap persiapan kembali bermain bersama Persebaya Surabaya setelah menyelesaikan rehabilitasi cedera betis, membuka harapan tambahan kekuatan lini depan menjelang pertandingan League Cup 2026/2027 melawan Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari, Selasa (3/11/2026).

Pemain asing yang belum menjalani debut bersama Green Force itu kini mengikuti program adaptasi untuk kembali bertanding.

Perkembangan kondisi Lagoa menjadi kabar yang dinantikan setelah cedera menghambat langkahnya sejak awal kedatangan.

Namun, selesainya rehabilitasi belum bisa langsung diartikan sebagai kepastian tampil dalam pertandingan terdekat karena ia masih menjalani tahapan adaptasi.

Harapan melihat Lagoa mengenakan seragam Persebaya Surabaya dalam pertandingan resmi kini kembali terbuka.

Bernardo Tavares berpeluang mendapatkan tambahan pilihan di lini depan ketika timnya bersiap menghadapi agenda kompetisi berikutnya.

Bagaimana Kondisi Matheus Lagoa Setelah Cedera Betis?

Matheus Lagoa telah menuntaskan program rehabilitasi bersama tim medis dengan perkembangan sangat baik.

Tahapan berikutnya adalah menjalani program adaptasi sebagai bagian dari persiapan kembali bermain bersama Persebaya Surabaya.

Cedera betis tersebut dialami Lagoa ketika mengikuti latihan di Lapangan ABC Gelora Bung Tomo pada September lalu. Masalah itu membuat pemain asing anyar Green Force tersebut belum sekalipun diturunkan sejak bergabung.

Situasi tersebut tentu membuat penantian terhadap penampilan pertamanya menjadi lebih panjang.

Editor: Edy Pramana
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persebaya Surabaya Kuasai Bola 74 Persen Tapi Gagal Menang, Tavares Minta Maaf - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Kuasai Bola 74 Persen Tapi Gagal Menang, Tavares Minta Maaf

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22.32 WIB

Persebaya Surabaya Kehilangan Dua Poin di GBT, Rivera Akui Semua Pemain Kecewa! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Kehilangan Dua Poin di GBT, Rivera Akui Semua Pemain Kecewa!

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22.12 WIB

Madura United Evaluasi Kekalahan dari Persebaya, Ilhamsyah Targetkan Curi Poin di Kandang PSM - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Evaluasi Kekalahan dari Persebaya, Ilhamsyah Targetkan Curi Poin di Kandang PSM

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06.18 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore