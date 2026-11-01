Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

Matheus Lagoa berlatih bersama Persebaya Surabaya di Lapangan C Gelora Bung Tomo, Sabtu (31/10/2026), menjelang pertandingan League Cup menghadapi Kendal Tornado FC. (Persebaya)
JawaPos.com - Matheus Lagoa memasuki tahap persiapan kembali bermain bersama Persebaya Surabaya setelah menyelesaikan rehabilitasi cedera betis, membuka harapan tambahan kekuatan lini depan menjelang pertandingan League Cup 2026/2027 melawan Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari, Selasa (3/11/2026).
Pemain asing yang belum menjalani debut bersama Green Force itu kini mengikuti program adaptasi untuk kembali bertanding.
Perkembangan kondisi Lagoa menjadi kabar yang dinantikan setelah cedera menghambat langkahnya sejak awal kedatangan.
Namun, selesainya rehabilitasi belum bisa langsung diartikan sebagai kepastian tampil dalam pertandingan terdekat karena ia masih menjalani tahapan adaptasi.
Harapan melihat Lagoa mengenakan seragam Persebaya Surabaya dalam pertandingan resmi kini kembali terbuka.
Bernardo Tavares berpeluang mendapatkan tambahan pilihan di lini depan ketika timnya bersiap menghadapi agenda kompetisi berikutnya.
Matheus Lagoa telah menuntaskan program rehabilitasi bersama tim medis dengan perkembangan sangat baik.
Tahapan berikutnya adalah menjalani program adaptasi sebagai bagian dari persiapan kembali bermain bersama Persebaya Surabaya.
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Cedera betis tersebut dialami Lagoa ketika mengikuti latihan di Lapangan ABC Gelora Bung Tomo pada September lalu. Masalah itu membuat pemain asing anyar Green Force tersebut belum sekalipun diturunkan sejak bergabung.
Situasi tersebut tentu membuat penantian terhadap penampilan pertamanya menjadi lebih panjang.
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