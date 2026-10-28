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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.48 WIB

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Ilustrasi dokter hewan/Magnific - Image

Ilustrasi dokter hewan/Magnific

JawaPos.com - Menyadari kemampuan diri sebagai seorang introvert dapat membantu anda menentukan karir yang sesuai dengan kepribadian

Jika anda seorang introvert yang sedang mencari pekerjaan, ada beberapa pilihan karir yang bisa dipertimbangkan.

Pilihan pekerjaan ini dinilai sesuai dengan karakter dan kemampuan orang-orang introvert. Sehingga dapat membantu mereka bekerja dengan lebih nyaman tanpa merasa terbebani dengan tekanan kerja dan lingkungan sehari-hari. 

Melansir informasi dari laman careersevent pada (22/10) berikut pekerjaan yang dipandang paling sesuai untuk seorang introvert.

Editor membutuhkan kemampuan observasi yang baik dan perhatian terhadap detail untuk menemukan kesalahan. Kemampuan bekerja secara profesional tetap diperlukan. Latar belakang yang relevan dengan profesi editor adalah sarjana bahasa inggris, komunikasi, ataupun jurnalistik.

Penulis merupakan pekerjaan yang mengutamakan kepribadian. Profesi ini menjadi salah satu pilihan karir bagi introvert.

Seorang penulis perlu memiliki ide-ide yang kreatif, mampu menghasilkan tulisan sesuai arahan, serta menyajikan konten yang menarik pada pembaca. Pendidikan yang berhubungan dengan profesi ini biasanya pada lulusan bahasa inggris, ilmu komunikasi, ataupun jurnalistik. 

Desainer grafis memadukan kreativitas dengan teknologi untuk membuat berbagai produk tertentu, seperti logo perusahaan, situs web, serta berbagai kebutuhan visual dan digital. Proses kreatif membutuhkan komunikasi dengan klien. Fokus utama seorang desain grafis adalah menterjemahkan kebutuhan klien menjadi karya visual yang unik dan menarik.

Pustakawan bekerja di lingkungan yang relatif tenang dan nyaman bagi seorang introvert. Kemampuan mereka dalam memperhatikan detail dapat dimanfaatkan untuk mengkategorikan buku. Sementara interaksi biasanya hanya berlangsung singkat dan terarah. Anda juga bisa membaca koleksi buku yang tersedia untuk menemukan bacaan yang dicari oleh pengunjung.

Bagi seorang introvert, pekerjaan sebagai dokter hewan bisa menjadi pilihan yang tepat. Keuntungan menjadi dokter hewan adalah kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan hewan-hewan lucu daripada bersosialisasi dengan intens.

Editor: Hanny Suwindari
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