Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

JawaPos.com - Pebalap Pramac Yamaha, Jack Miller, memarahi krunya di paddock saat berlangsungnya balapan sprint race MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Sabtu (31/10/2026). Ia pun memberikan penjelasan terkait reaksinya tersebut.

Insiden tersebut bermula ketika bendera putih dikibarkan saat balapan memasuki putaran ketiga. Sinyal itu menandakan para pebalap diperbolehkan masuk pit lane untuk mengganti motor sesuai kondisi lintasan yang mulai diguyur rintik hujan.

Miller menjadi pebalap pertama yang mengambil keputusan tersebut setelah melihat rintik hujan. Saat itu, ia memperkirakan hujan akan turun lebih deras dalam waktu dekat sehingga memilih segera mengganti motornya.

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Namun, keputusan berisiko tersebut justru berujung kekecewaan bagi Miller. Motor M1 keduanya ternyata belum siap ketika dia tiba di pit lane, sehingga memicu kemarahan yang kemudian terekam kamera hingga viral di media sosial.

Pebalap asal Australia itu terlihat meluapkan kekesalannya kepada sejumlah anggota tim, termasuk kepala kru Giacomo Guidotti. Miller akhirnya tidak melanjutkan balapan setelah kehilangan banyak waktu akibat kendala persiapan motor kedua.

Selepas balapan, Miller mengakui bahwa keputusan masuk pit merupakan pilihannya sendiri. Dia menjelaskan, pengamatan terhadap rintik hujan di beberapa tikungan membuatnya yakin kondisi lintasan akan segera berubah menjadi basah.

“Itu kesalahan saya. Saya melihat rintik hujan di Tikungan 5 dan 6, kemudian di Tikungan 7 dan 8 serta Tikungan 9 dan 10. Biasanya, area tersebut menjadi bagian pertama yang basah ketika hujan datang dari arah itu. Selain itu, ukuran tetesan hujan di sini cukup besar,” kata Miller, dilansir dari Crash, Sabtu (31/10).

“Saya memeriksa radar yang menunjukkan hujan akan datang lebih lambat. Namun, ketika melihat rintik hujan tersebut, saya berpikir hujan datang lebih cepat dari perkiraan. Saya yakin putaran berikutnya akan berlangsung dalam kondisi basah, sehingga memutuskan masuk ke pit,” sambungnya.