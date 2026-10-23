Ramalan Karir dan Cinta Zodiak Leo dan Virgo 23 Oktober 2026

JawaPos.com - Zoxiak leo mungkin beruntung dan bertemu dengan seseorang yang tepat. Hubungan masa lalu leo akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih bermakna.

Cobalah memberi diri sendiri waktu tanpa terburu-buru membuat komitmen jangka panjang. Namun, leo dapat menghubungi seseorang ini saat menghadapi masalah.

Zodiak virgo mungkin merasa introspektif dan ingin menghabiskan waktu sendirian untuk bermeditasi. Hari ini merupakan momen yang sangat baik untuk mengeksplorasi minat.

Hal tersebut akan memberi virgo kepuasan dan ketenangan batin. Istirahatlah dari jadwal kerja yang padat dan habiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan momen romantis bersama pasangan. Terkait karir, ingatlah bahwa hanya tindakan nyata yang dapat memungkinkan leo untuk mencapai tujuan

Sementara itu, tetaplah tenang dan hindari menciptakan masalah saat tingkat ketegangan leo sedang tinggi. Terkait keuangan, jangan khawatir saat menghadapi penurunan dalam setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.

Cinta Leo