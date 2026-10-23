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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik/Chun) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik/Chun)

JawaPos.com - Zodiak Aquarius merasa percaya diri dan optimis. Hari ini mungkin akan luar biasa karena Aquarius mungkin merasa sepenuhnya mampu mengendalikan emosi, tenang, dan terkendali sepanjang hari. 

Para profesional yang bekerja akan memiliki hari yang produktif, dimana tugas-tugas mudah diselesaikan. Perasaan sejahtera akan membuat Aquarius berseri-seri dan percaya diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius akan menghadapi rintangan dalam kehidupan asmara dan mengalami penundaan pada hasil yang telah diupayakan. Terkait karir, bertahanlah sedikit lebih lama dengan pekerjaan saat ini dan Aquarius akan melihat hasilnya.

Sementara itu, hindarilah stres yang berlebihan karena akan berbahaya bagi kesegaran fisik, mental, dan emosional. Pada sisi keuangan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman pada bank terkait kepentingan bisnis.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin mengalami kemunduran dalam hubungan asmara. Diskusi mengenai pernikahan mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Kemungkinan, Aquarius akan menghadapi beberapa rintangan dan mengalami penundaan pada hasil yang telah diupayakan. 

Karir Aquarius

Editor: Candra Mega Sari
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