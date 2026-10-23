Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces harus merenungkan untuk memprioritaskan hal-hal yang paling penting. Perenungan ini membuat Pisces menyadari bahwa sudah saatnya menyeimbangkan kehidupan keluarga, pekerjaan, dan hubungan. 

Terkadang, satu aspek terabaikan demi aspek lainnya. Pisces perlu menemukan keseimbangan diantara semuanya. Perenungan ini akan membawa kedamaian dan kegembiraan bagi Pisces pada akhirnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces harus melakukan hal produktif saat pasangan sedang tidak memiliki waktu untuk bersama. Terkait karir, manfaatkan kesempatan tak terduga yng datang untuk mengembangkan karir secara mandiri.

Sementara itu, hindari memikirkan hal-hal yang menyebabkan kemarahan, kecemasan, atau depresi, jika tidak ingin sakit seiring berjalannya waktu. Terkait keuangan, proses transaksi properti dapat diselesaikan saat ini dan akan sangat menguntungkan Pisces.

Cinta Pisces

Pisces mungkin sedikit terpuruk karena merasa pasangan tidak memiliki untuk bersama. Jangan salah paham tentang niatnya. Bisa jadi, dia memiliki jadwal yang sibuk atau rintangan hidup yang menghalangi. Manfaatkan waktu ini dengan melakukan hal produktif, karena perasaan ini akan segera berlalu.

Karir Pisces

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Relasi Menguat, Rezeki Kian Terarah - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Relasi Menguat, Rezeki Kian Terarah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.59 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Rezeki Terbuka, Karier Kian Cemerlang - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Rezeki Terbuka, Karier Kian Cemerlang

Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.54 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Ide Segar Bermunculan, Peluang Karier Menanti - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Ide Segar Bermunculan, Peluang Karier Menanti

Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore