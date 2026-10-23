Ramalan Zodiak Pisces 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces harus merenungkan untuk memprioritaskan hal-hal yang paling penting. Perenungan ini membuat Pisces menyadari bahwa sudah saatnya menyeimbangkan kehidupan keluarga, pekerjaan, dan hubungan.

Terkadang, satu aspek terabaikan demi aspek lainnya. Pisces perlu menemukan keseimbangan diantara semuanya. Perenungan ini akan membawa kedamaian dan kegembiraan bagi Pisces pada akhirnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces harus melakukan hal produktif saat pasangan sedang tidak memiliki waktu untuk bersama. Terkait karir, manfaatkan kesempatan tak terduga yng datang untuk mengembangkan karir secara mandiri.



Sementara itu, hindari memikirkan hal-hal yang menyebabkan kemarahan, kecemasan, atau depresi, jika tidak ingin sakit seiring berjalannya waktu. Terkait keuangan, proses transaksi properti dapat diselesaikan saat ini dan akan sangat menguntungkan Pisces.

Cinta Pisces

Pisces mungkin sedikit terpuruk karena merasa pasangan tidak memiliki untuk bersama. Jangan salah paham tentang niatnya. Bisa jadi, dia memiliki jadwal yang sibuk atau rintangan hidup yang menghalangi. Manfaatkan waktu ini dengan melakukan hal produktif, karena perasaan ini akan segera berlalu.