Ramalan Zodiak Capricorn 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin merasa sedikit malas dan kurang fokus. Capricorn mungkin ingin beristirahat, tetapi tidak bisa karena harus menyelesaikan beberapa tugas.

Meskipun demikian, Capricorn dapat menghabiskan waktu bersama teman-teman atau melakukan aktivitas apa pun setelah jam kerja. Hal ini mungkin membuat Capricorn merasa sedikit rileks dan segar kembali.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn harus berhati-hati saat seseorang mungkin mencoba menggoda atau akan menyesalinya nanti. Terkait karir, siapkan kartu nama karena membangun jaringan akan menjadi kunci kesuksesan.

Sementara itu, tanamkan pikiran positif dan nikmati keindahan hidup untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal negatif. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum membuat keputusan terkait pembelian properti atau berencana pindah ke rumah baru.



Cinta Capricorn

Hari ini, Capricorn merasa ingin menarik perhatian orang di sekitar. Namun, berhati-hatilah karena seseorang mungkin mencoba menggoda. Meskipun awalnya tampak menyenangkan, Capricorn mungkin akan menyesalinya setelah satu atau dua hari.

