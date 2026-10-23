Ramalan Karir dan Cinta Zodiak Sagitarius dan Capricorn 23 Oktober 2026

JawaPos.com - Zodiak sagitarius pasti makmur secara profesional sebagai hasil dari transit ini. Pastikan untuk mengatur diri agar mampu mencapai lebih banyak hal.

Jangan kaget jika perspektif sagitarius berubah sepenuhnya. Cobalah menerima perkembangan yang menguntungkan ini dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Zodiak capricorn mungkin merasa sedikit malas dan kurang fokus hari ini. Capricorn mungkin ingin beristirahat, tetapi tidak bisa karena harus menyelesaikan beberapa tugas.

Meskipun demikian, capricorn dapat menghabiskan waktu bersama teman-teman atau melakukan aktivitas apa pun setelah jam kerja. Hal ini mungkin membuat capricorn merasa sedikit rileks dan segar kembali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus melakukan sesuatu untuk menanamkan semangat baru di dalam hubungan asmara saat ini. Terkait karir, sagitarius memiliki informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan.

Sementara itu, mintalah dukungan dari pasangan saat tingkat kecemasan sagitarius terlalu tinggi sehingga membuat stres. Pada ranah keuangan, teliti detail kecil sebelum menyelesaikan kesepakatan saat melakukan transaksi properti yang berisiko.

Cinta Sagitarius