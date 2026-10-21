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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 03.24 WIB

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Palmeiras menjamu Fluminense dengan modal kemenangan 2-1 demi tiket final Copa Libertadores. (Istimewa) - Image

Palmeiras menjamu Fluminense dengan modal kemenangan 2-1 demi tiket final Copa Libertadores. (Istimewa)

JawaPos.com - Palmeiras akan menjamu Fluminense pada leg kedua semifinal Copa Libertadores 2026 di Nubank Parque, Kamis (22/10).

Berbekal kemenangan 2-1 pada pertemuan pertama di Maracana, Palmeiras memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiket ke final.

Namun, Fluminense dipastikan tidak akan menyerah begitu saja dalam upaya membalikkan keadaan.

Hasil leg pertama menjadi modal penting bagi Palmeiras.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Abel Ferreira hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan langkah ke partai puncak.

Meski demikian, Palmeiras tetap perlu menjaga konsentrasi karena Fluminense memiliki kualitas pemain yang bisa menghadirkan ancaman sepanjang pertandingan.

Palmeiras datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Athletico dengan skor 2-0 di Arena da Baixada.

Piquerez dan Mauricio menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut, meski Palmeiras harus menyelesaikan laga dengan sepuluh pemain setelah Andreas Pereira menerima kartu merah.

Hasil itu menunjukkan bahwa Palmeiras masih mampu meraih kemenangan di tengah situasi sulit.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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