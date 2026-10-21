Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

Club Brugge mengandalkan ketajaman Nicolo Tresoldi saat menjamu Lens pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Jan Breydel. (Dok. Club Brugge)
JawaPos.com — Prediksi skor Club Brugge vs Lens pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027 mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1 di Stadion Jan Breydel, Belgia, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Ketajaman Nicolo Tresoldi dan keuntungan bermain di kandang menjadi modal utama Blauw-Zwart untuk mengamankan tiga poin penting.
Kedua kesebelasan sama-sama mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan pembuka fase liga. Namun, Club Brugge memiliki kepercayaan diri lebih tinggi setelah mencatat kemenangan sensasional atas Inter Milan di San Siro.
Club Brugge menunjukkan kualitas serangan luar biasa ketika menumbangkan juara Serie A, Inter Milan, dengan skor 4-3 pada pertandingan kedua Liga Champions.
Kemenangan tersebut menjadi respons meyakinkan setelah anak asuh Ivan Leko sebelumnya kalah 2-3 dari Aston Villa.
Nicolo Tresoldi menjadi protagonis kemenangan di Italia melalui torehan hat-trick yang membuat pertahanan Inter Milan kewalahan.
Romeo Vermant kemudian melengkapi pesta empat gol Blauw-Zwart dalam pertandingan yang berlangsung dramatis.
Penyerang muda tersebut sudah mengoleksi sembilan gol dari 12 penampilan di seluruh kompetisi musim ini. Bahkan, empat golnya di Liga Champions menempatkan Tresoldi sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sementara.
Produktivitas Club Brugge juga tercermin dari enam pertandingan terakhir mereka di Liga Champions yang menghasilkan total 31 gol.
Rata-rata 5,17 gol per pertandingan memperlihatkan kecenderungan Blauw-Zwart terlibat dalam duel terbuka dengan intensitas serangan tinggi.
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