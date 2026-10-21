Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

JawaPos.com — Real Betis berpeluang meraih kemenangan ketiga secara beruntun di Liga Champions 2026/2027 ketika menjamu Feyenoord di Sevilla, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Pasukan Manuel Pellegrini mengincar tiga poin untuk memperkuat posisi di papan atas klasemen, sementara tim tamu datang dengan modal lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Pertandingan Real Betis vs Feyenoord diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama menunjukkan produktivitas menjanjikan sepanjang awal musim.

Namun, keunggulan kandang dan catatan pertemuan menghadapi klub Belanda membuat Los Béticos lebih difavoritkan mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.

Real Betis Bidik Kemenangan Ketiga, Kekalahan dari Barcelona Jadi Alarm Real Betis memasuki pertandingan Liga Champions dengan ambisi bangkit setelah dipermalukan Barcelona 2-5 pada pertandingan La Liga, Sabtu (17/10).

Kekalahan tersebut menjadi pengingat bagi Manuel Pellegrini untuk segera memperbaiki organisasi pertahanan sebelum menghadapi Feyenoord.

Meski demikian, performa keseluruhan Real Betis sepanjang musim 2026/2027 masih tergolong mengesankan dengan delapan kemenangan dari 11 pertandingan di seluruh kompetisi.

Dua kemenangan di Liga Champions atas Lille dan Porto menjadi bukti kemampuan Los Béticos bersaing menghadapi lawan berkualitas.

Enam poin dari dua pertandingan menempatkan Real Betis di peringkat kesembilan klasemen sementara fase liga Liga Champions.