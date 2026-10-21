Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

Aston Villa membidik kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu Viking FK di Villa Park, Birmingham. The Villans diunggulkan berkat performa impresif dan rekor kandang yang sulit ditaklukkan. (Aston Villa)
JawaPos.com — Aston Villa berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat menjamu Viking FK pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Villa Park, Birmingham, Kamis (22/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Pasukan Unai Emery membidik kemenangan ketiga secara beruntun untuk mempertahankan posisi papan atas klasemen sekaligus memperpanjang rekor impresif mereka di kandang.
Pertandingan Aston Villa vs Viking FK diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim memiliki produktivitas serangan yang cukup menjanjikan.
The Villans datang dengan modal dua kemenangan di Liga Champions, sedangkan wakil Norwegia bertekad mencuri kemenangan pertamanya setelah mengumpulkan satu poin.
Aston Villa menunjukkan kebangkitan luar biasa setelah mengawali musim Premier League 2026/2027 dengan tiga pertandingan tanpa kemenangan maupun gol.
Dalam tujuh pertandingan berikutnya di seluruh kompetisi, mereka berhasil mengamankan lima kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya sekali kalah.
Produktivitas lini depan The Villans juga meningkat drastis dengan torehan 19 gol sepanjang periode tersebut.
Perubahan performa ini menjadi bukti keberhasilan Unai Emery mengembalikan ketajaman sekaligus kepercayaan diri para pemainnya.
Pada pertandingan terakhir Premier League, Aston Villa mengalahkan Newcastle United dengan skor tipis 1-0 melalui sundulan Johan Manzambi pada babak pertama.
Kemenangan tersebut sekaligus menandai keberhasilan Emery mencatatkan kemenangan ke-100 sepanjang karier kepelatihannya di Premier League.
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