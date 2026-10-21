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Andika Rachmansyah
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.10 WIB

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

Borneo FC Samarinda memburu kemenangan atas Tainan City FC pada laga kedua Grup D AFC Challenge League 2026/2027. Hasil imbang sebenarnya cukup untuk mengamankan tiket perempat final, tetapi Pesut Etam tetap membidik posisi juara grup. (I.League) - Image

Borneo FC Samarinda memburu kemenangan atas Tainan City FC pada laga kedua Grup D AFC Challenge League 2026/2027. Hasil imbang sebenarnya cukup untuk mengamankan tiket perempat final, tetapi Pesut Etam tetap membidik posisi juara grup. (I.League)

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda akan menghadapi klub asal Taiwan, Tainan City FC, pada laga kedua Grup D AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027. Pesut Etam memburu kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak perempat final sekaligus memperbesar peluang finis sebagai juara grup.

Duel Borneo FC kontra Tainan City dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Borneo FC memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Dukungan suporter diharapkan menambah motivasi para pemain untuk meraih hasil maksimal.

Selain itu, Borneo FC datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Yangon United pada laga pembuka. Hasil tersebut membawa Pesut Etam memimpin klasemen sementara Grup D dengan tiga poin.

Di sisi lain, Tainan City belum memainkan pertandingan di grup tersebut. Laga melawan Borneo FC menjadi penampilan perdana klub asal Taiwan itu di fase grup AFC Challenge League musim ini.

Mauro Jeronimo Incar Kemenangan

Mundurnya One Taguig FC membuat Grup D hanya diikuti tiga tim. Situasi tersebut menguntungkan Borneo FC karena hasil imbang melawan Tainan City sudah cukup untuk memastikan tiket ke perempat final.

Meski demikian, pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, menolak bermain aman. Juru taktik asal Portugal itu tetap membidik kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

"Jika kami menang atau imbang, kami lolos ke perempat final. Namun, target utama kami jelas memenangkan pertandingan. Ini adalah tujuan kami," ujar Jeronimo, dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (21/10).

Bermain di kandang menjadi motivasi tambahan bagi skuad Pesut Etam. Kemenangan tidak hanya penting untuk mengamankan kelolosan, tetapi juga menjaga momentum dan kepercayaan diri tim untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

"Kami bermain di kandang sendiri, jadi kami akan bekerja keras demi kemenangan untuk memastikan kami finis sebagai nomor satu di grup. Kemenangan ini juga akan memberikan kepercayaan diri untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya," kata dia.

Editor: Hendra
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