Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

Boca Juniors akan berhadapan dengan Vasco da Gama di Copa Sudamericana 2026/2027. (boca juniors) JawaPos.com - Vasco da Gama akan menghadapi Boca Juniors dalam pertandingan penting Copa Sudamericana 2026/2027.

Duel yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Maracanã, Rabu (21/10/2026) kick off 07.30 WIB, menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menjaga peluang melangkah ke final kompetisi antarklub Amerika Selatan tersebut.

Vasco da Gama memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Namun, klub asal Rio de Janeiro itu menghadapi situasi yang tidak mudah karena masih harus berjuang memperbaiki posisi di Brasileirão.

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Di sisi lain, Boca Juniors datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan atas Talleres dan memiliki sejumlah pemain yang berpeluang kembali memperkuat tim.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat mengingat kedua klub sama-sama memiliki ambisi besar.

Vasco ingin mengakhiri penantian panjang untuk kembali bersaing di final kompetisi kontinental, sedangkan Boca berusaha menghidupkan kembali kejayaan mereka di panggung Amerika Selatan.

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