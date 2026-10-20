3 Shio yang Punya Hoki Bagus di Akhir Oktober 2026, Usaha Lancar Jadi Banyak Untung

Shio yang diramalkan akan punya hoki bagus di akhir Oktober 2026 saat usaha lancar jadi banyak untung. (dok: pexels)
JawaPos.com - Datang dan perginya rezeki tentu tidak bisa diperhitungkan atau dipastikan dengan benar.
Bila memang sudah waktunya, maka sesulit apa pun keadaanya keberkahan itu pasti akan datang juga.
Tentu segala sesuatunya juga dipengaruhi oleh kehokian dan juga usaha seseorang ketika menjalani hidup.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan akan punya hoki bagus di akhir Oktober 2026 saat usaha lancar jadi banyak untung.
1. Shio Ular
Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio ular diramalkan akan punya nasib baik di akhir tahun 2026 ini.
Di bulan Oktober, mereka dimungkinkan memperoleh kemudahan dalam melakukan penjualan usaha.
Astrolog meyakini, keuntungan mereka bisa meningkat setelah belakangan ini cenderung sepi pembeli.
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Jawa Pos
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