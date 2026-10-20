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Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.45 WIB

3 Zodiak yang di Oktober 2026 dapat Rezeki Tak Terduga, Utang Akhirnya Bisa Lunas Semua

Zodiak yang di bulan Oktober 2026 diramalkan akan memperoleh rezeki tak terduga saat utang akhirnya bisa lunas semua. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang di bulan Oktober 2026 diramalkan akan memperoleh rezeki tak terduga saat utang akhirnya bisa lunas semua. (dok: magnific)

JawaPos.com - Hidup dengan memiliki utang tentu bukanlah keinginan dari orang kebanyakan.

Apalagi bila terpaksa melakukan karena sesuatu yang mendesak hingga akhirnya sulit untuk bangkit dari jerat.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada beberapa pihak yang diprediksi akan merasakan nikmatnya keberuntungan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang di bulan Oktober 2026 diramalkan akan memperoleh rezeki tak terduga saat utang akhirnya bisa lunas semua.

1. Zodiak Aries

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aries dikatakan akan memperoleh keberuntungan dalam waktu dekat ini.

Karena sifat keras kepala mereka yang akhirnya membuat diri dan keluarga jatuh dalam jerat utang, hari-hari yang dilewati pun kini jadi makin terasa berat.

Akan tetapi, astrolog meyakini kalau hoki akan mengubah nasib mereka di paruh kedua tahun kuda api ini. 

Editor: Novia Tri Astuti
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