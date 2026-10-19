Bulan Oktober Bawa Kabar Baik, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Mendapat Hadiah Tak Terduga

JawaPos.com – Bulan Oktober kerap menjadi momen untuk menyusun kembali rencana dan menantikan berbagai peluang baru. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, periode tertentu juga sering dikaitkan dengan perubahan peruntungan yang diyakini membawa pengalaman menyenangkan bagi sejumlah pemilik shio.

Kejutan yang dimaksud tidak selalu berupa hadiah dalam bentuk barang. Ada pula yang digambarkan sebagai bonus pekerjaan, peluang usaha, bantuan dari orang terdekat, hingga kesempatan yang membuka jalan menuju kondisi finansial lebih baik.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan berpeluang menerima kejutan istimewa pada Oktober 2026. Mulai dari shio Naga hingga Kuda, masing-masing dipercaya memiliki peluang keberuntungan dengan bentuk yang berbeda. Ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak menjamin seseorang akan memperoleh keuntungan tertentu.

1. Shio Naga Dalam astrologi Tionghoa, Naga melambangkan kekuatan, kewibawaan, dan ambisi besar. Pemilik shio ini kerap digambarkan sebagai sosok yang percaya diri serta memiliki dorongan kuat untuk meraih kesuksesan.

Menurut ramalan yang beredar, Oktober menjadi periode yang dikaitkan dengan terbukanya kesempatan baru bagi shio Naga. Peluang tersebut bisa berupa tawaran proyek, kepercayaan untuk memegang tanggung jawab lebih besar, atau perkembangan usaha yang menjanjikan.

Jika kesempatan itu datang, kemampuan mengambil keputusan secara cermat akan menjadi hal penting. Perencanaan yang matang dapat membantu mereka memanfaatkan peluang untuk mendukung tujuan karier maupun keuangan.

2. Shio Tikus Shio Tikus dikenal dalam tradisi Tionghoa sebagai simbol kecerdikan, ketangkasan, dan kemampuan membaca situasi. Karakter tersebut sering dikaitkan dengan kepiawaian dalam melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Pada Oktober 2026, pemilik shio Tikus diramalkan berpotensi menemukan sumber pemasukan baru. Kesempatan itu dapat digambarkan melalui usaha sampingan, pengembangan bisnis, atau hasil dari pekerjaan yang telah dirintis sebelumnya.

Dukungan dari rekan maupun keluarga juga dipercaya dapat membuka jalan bagi peluang yang lebih luas. Meski demikian, setiap keputusan terkait usaha dan investasi tetap perlu mempertimbangkan risiko serta kondisi keuangan yang sebenarnya.