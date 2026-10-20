4 Bulan Lahir Ini Perlu Healing dan Mengisi Ulang Energi pada Oktober 2026, Cek Apakah Ada Bulanmu?

JawaPos.com - Oktober menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kembali keseimbangan antara aktivitas dan kebutuhan beristirahat. Ketika tuntutan pekerjaan, ambisi pribadi, dan kehidupan sosial terus menyita perhatian, menyediakan waktu untuk memulihkan energi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Keinginan untuk selalu produktif terkadang membuat seseorang sulit mengenali batas kemampuannya sendiri. Ada yang terlalu sibuk membantu orang lain, ada pula yang terus mengejar kesempurnaan hingga lupa mengambil jeda.

Padahal, memaksakan diri menyelesaikan semua hal sekaligus justru dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa semakin melelahkan. Dalam astrologi, bulan kelahiran kerap digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan kecenderungan karakter dan menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Ramalan untuk Oktober kali ini menyoroti pentingnya mengatur tenaga, menentukan prioritas, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat sebelum menghadapi tanggung jawab berikutnya.

Dilansir dari Collective World, Selasa (20/10/2026), ada empat bulan kelahiran yang disarankan untuk memperlambat ritme aktivitas dan mengisi ulang energi pada Oktober. Berikut daftarnya:

1. Agustus