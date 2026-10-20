Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.36 WIB

4 Bulan Lahir Ini Perlu Healing dan Mengisi Ulang Energi pada Oktober 2026, Cek Apakah Ada Bulanmu?

Ilustrasi seseorang meluangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi di tengah padatnya aktivitas. (Collective World) - Image

Ilustrasi seseorang meluangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi di tengah padatnya aktivitas. (Collective World)

JawaPos.com - Oktober menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kembali keseimbangan antara aktivitas dan kebutuhan beristirahat. Ketika tuntutan pekerjaan, ambisi pribadi, dan kehidupan sosial terus menyita perhatian, menyediakan waktu untuk memulihkan energi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Keinginan untuk selalu produktif terkadang membuat seseorang sulit mengenali batas kemampuannya sendiri. Ada yang terlalu sibuk membantu orang lain, ada pula yang terus mengejar kesempurnaan hingga lupa mengambil jeda. 

Padahal, memaksakan diri menyelesaikan semua hal sekaligus justru dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa semakin melelahkan. Dalam astrologi, bulan kelahiran kerap digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan kecenderungan karakter dan menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Ramalan untuk Oktober kali ini menyoroti pentingnya mengatur tenaga, menentukan prioritas, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat sebelum menghadapi tanggung jawab berikutnya.

Dilansir dari Collective World, Selasa (20/10/2026), ada empat bulan kelahiran yang disarankan untuk memperlambat ritme aktivitas dan mengisi ulang energi pada Oktober. Berikut daftarnya: 

1. Agustus

Orang yang lahir pada Agustus digambarkan sebagai pribadi penuh semangat, kreatif, dan murah hati. Mereka kerap mencurahkan energi untuk proyek pribadi, ambisi, aktivitas sosial, serta membantu orang-orang terdekat. Kebiasaan terus aktif membuat mereka berisiko mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Destinasi Healing Affordable dengan Ghibli Vibes dan Jembatan Kaca - Image
Wisata Dan Kuliner

Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Destinasi Healing Affordable dengan Ghibli Vibes dan Jembatan Kaca

Senin, 14 September 2026 | 23.58 WIB

12 Rekomendasi Tempat Healing di Dieng, Jawa Tengah, yang Cocok untuk Piknik Santai dan Menikmati Keindahan Alam - Image
Travelling

12 Rekomendasi Tempat Healing di Dieng, Jawa Tengah, yang Cocok untuk Piknik Santai dan Menikmati Keindahan Alam

Rabu, 27 Mei 2026 | 15.57 WIB

6 Spot Nongkrong Gratis di Jakarta Dekat Stasiun MRT, Cocok Buat Healing dan Kerja Santai - Image
Jabodetabek

6 Spot Nongkrong Gratis di Jakarta Dekat Stasiun MRT, Cocok Buat Healing dan Kerja Santai

Selasa, 19 Mei 2026 | 00.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore