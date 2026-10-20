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Rabbany Wanadriani
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.00 WIB

3 Shio Wanita yang Ditakdirkan Hidup Makmur Sepanjang Usia

ilustrasi shio kaya raya. (Freepik) - Image

ilustrasi shio kaya raya. (Freepik)

JawaPos.com - Wanita yang lahir di bawah tiga shio tertentu diyakini memiliki keunggulan alami dalam hal menarik kekayaan.

Meskipun kerja keras lebih unggul daripada bakat bawaan, kehidupan tampaknya memberikan jalan pintas langsung menuju keberuntungan bagi shio-shio ini.

Para wanita dengan shio tersebut tampaknya memiliki daya tarik alami untuk kemakmuran.

Di luar kecerdasan yang tajam dan kemampuan bersosialisasi, mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang finansial yang berkembang pesat.

Bahkan suami, anak-anak, dan kerabat turut menikmati keberuntungan ini.

Melansir horoscope, berikut tiga shio wanita paling beruntung dalam siklus astrologi Tiongkok.

1. Shio Ular

Memiliki visi strategis dan bakat naluriah untuk menabung, wanita bershio Ular memiliki anugerah bawaan untuk membangun kekayaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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