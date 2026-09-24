Bukan Sekadar Skincare, 5 Kebiasaan Ini Disebut Jadi Rahasia Penampilan Awet Muda Wanita Tiongkok

ilustrasi wanita yang awet muda. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Banyak orang berusaha mempertahankan penampilan tetap segar dan awet muda dengan berbagai cara. Namun, selain produk perawatan kulit, gaya hidup sehari-hari juga sering dianggap memiliki peran penting dalam menjaga kebugaran tubuh dan penampilan.
Dalam tradisi Tiongkok, keseimbangan antara pola makan, aktivitas fisik, istirahat, dan kondisi pikiran telah lama menjadi bagian dari kehidupan. Sejumlah kebiasaan tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan cara menjaga tubuh tetap bugar sekaligus mendukung penampilan yang terlihat sehat.
Rahasia tersebut bukan berupa satu ramuan khusus yang dapat membuat seseorang berhenti menua. Sebaliknya, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten menjadi bagian dari gaya hidup yang dipercaya membantu menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima kebiasaan yang disebut sebagai bagian dari gaya hidup wanita Tiongkok untuk menjaga penampilan tetap segar dan terlihat awet muda.
Pola makan menjadi salah satu bagian penting dalam gaya hidup yang banyak dikaitkan dengan kesehatan masyarakat Tiongkok. Hidangan tradisional umumnya memanfaatkan berbagai bahan seperti sayuran, kedelai, jamur, rumput laut, ikan, serta biji-bijian.
Sebaliknya, konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung gula, garam, dan lemak cenderung dibatasi. Prinsip sederhana yang kerap digunakan adalah memperbanyak buah, biji-bijian, dan air, sekaligus mengurangi asupan lemak, garam, serta gula.
Pola makan seimbang tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Akupunktur merupakan salah satu praktik yang dikenal dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Metode ini menggunakan jarum tipis yang ditempatkan pada titik-titik tertentu di tubuh.
Dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok, akupunktur dikaitkan dengan keseimbangan aliran energi atau qi. Karena itu, praktik ini telah lama digunakan dalam konteks tradisional untuk berbagai keluhan kesehatan.
Namun, klaim mengenai akupunktur sebagai metode untuk mencegah penuaan perlu dipandang secara hati-hati karena manfaat medisnya bergantung pada kondisi dan bukti ilmiah yang tersedia.
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