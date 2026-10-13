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Rabbany Wanadriani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.13 WIB

Jangan Asal Borong! 4 Barang Ini Sebaiknya Tidak Dibeli Wanita saat Diskon

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ilustrasi wanita yang belanja. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Penjualan barang musiman sering kali memicu keinginan kuat para wanita untuk membeli sebanyak mungkin barang dengan harga murah.

Namun, para ahli memperingatkan bahwa pembelian impulsif selama penjualan menyebabkan lemari pakaian penuh dengan barang-barang yang tidak perlu.

Melansir thequeenzone, berikut empat kategori barang tertentu yang sangat tidak disarankan oleh para ahli untuk dibeli, terlepas dari besarnya diskon.

1. Pakaian yang ukurannya terlalu kecil hanya untuk motivasi

Membeli dress atau jeans satu ukuran lebih kecil dengan harapan menurunkan berat badan adalah salah satu kesalahan paling umum.

Praktik menunjukkan bahwa barang-barang tersebut sering kali tetap berada di rak selama bertahun-tahun dengan label yang masih terpasang.

Tubuh terus berubah, bahkan jika Anda menurunkan berat badan, gaya tersebut mungkin tidak cocok untuk Anda.

Pakaian harus pas sempurna pada saat pembelian.

2. Sepatu yang tidak nyaman dari brand terkenal

Editor: Setyo Adi Nugroho
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