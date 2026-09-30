Tanpa Perawatan Berlebihan, Ini 5 Kebiasaan Wanita Tiongkok yang Patut Dicoba

ilustrasi wanita yang awet muda. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Mempertahankan penampilan agar tetap terlihat segar dan bugar tidak selalu harus dilakukan melalui perawatan kecantikan yang rumit. Gaya hidup sehari-hari, mulai dari makanan hingga kebiasaan beristirahat, juga memiliki peran penting dalam menjaga kondisi tubuh.
Di tengah berbagai produk kecantikan modern, sejumlah kebiasaan tradisional masyarakat Tiongkok masih menarik perhatian. Pola hidup mereka banyak menekankan keseimbangan antara makanan, aktivitas fisik, istirahat, serta kondisi pikiran.
Karena itu, anggapan mengenai penampilan awet muda tidak hanya berkaitan dengan penggunaan produk perawatan kulit. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan upaya menjaga tubuh tetap sehat dan penampilan terlihat lebih segar.
Pola makan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam gaya hidup tradisional Tiongkok. Menu sehari-hari umumnya banyak menggunakan sayuran, kedelai, jamur, rumput laut, ikan, serta berbagai bahan pangan lainnya.
Sebaliknya, konsumsi makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang berlebihan perlu dibatasi.
Pola makan seimbang seperti ini bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga penting untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Memperbanyak makanan bergizi dan mencukupi kebutuhan cairan dapat menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehat.
Akupunktur merupakan salah satu praktik pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah dikenal luas. Dalam konsep pengobatan tradisional tersebut, akupunktur berkaitan dengan keseimbangan aliran energi atau qi dalam tubuh.
Sebagian masyarakat menggunakannya untuk berbagai tujuan kesehatan, termasuk membantu mengatasi keluhan tertentu.
Namun, klaim bahwa akupunktur secara langsung dapat mencegah penuaan atau membuat seseorang awet muda masih membutuhkan bukti ilmiah yang lebih kuat. Jika ingin mencobanya, sebaiknya dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kualifikasi.
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