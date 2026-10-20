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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.51 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 20 Oktober 2026: Kembangkan Ide dan Tegaskan Prioritas

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Karier Libra pada Selasa, 20 Oktober 2026, menyoroti pentingnya memadukan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan ketegasan dalam mengambil keputusan profesional.

Kepekaan memahami sudut pandang orang lain dapat membantu Anda membangun kerja sama yang baik sekaligus menemukan cara berbeda untuk menghadapi tantangan di lingkungan kerja.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra dapat memanfaatkan kesempatan hari ini untuk mencari pendekatan baru ketika berhadapan dengan pekerjaan yang terasa berulang atau membutuhkan pemikiran lebih terbuka.

Jangan terpaku pada cara lama jika terdapat alternatif yang berpotensi membuat proses kerja menjadi lebih efektif.

Ketika memiliki gagasan tertentu, sampaikan pemikiran tersebut secara runtut agar rekan kerja dapat memahami tujuan, manfaat, dan langkah penerapannya.

Kemampuan menyampaikan pendapat dengan baik dapat membantu memperlancar diskusi, tetapi Libra tetap perlu memastikan setiap kesepakatan dipahami secara seragam oleh semua pihak.

Biasakan mencatat hasil pembicaraan, pembagian tanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian tugas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di kemudian hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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