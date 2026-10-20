Ramalan Primbon Jawa Besok, Rabu Legi, 21 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Rabu Legi, 21 Oktober 2026, menjadi bacaan menarik bagi masyarakat yang masih melestarikan tradisi penanggalan Jawa.

Weton Rabu Legi kerap dikaitkan dengan karakter, hubungan sosial, serta berbagai aspek kehidupan, mulai dari rezeki dan karier hingga cinta dan keberuntungan.

Berdasarkan perhitungan kalender Jawa, Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12. Angka tersebut berasal dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Legi sebesar 5.

Dalam tradisi Primbon Jawa, kombinasi hari dan pasaran ini digunakan sebagai salah satu dasar penafsiran mengenai kecenderungan kehidupan seseorang.

Lantas, bagaimana ramalan Primbon Jawa Rabu Legi untuk Rabu, 21 Oktober 2026?

Simak ulasan mengenai peluang rezeki, perkembangan karier, keharmonisan hubungan asmara, dan keberuntungan berikut ini sebagai referensi budaya untuk menyambut hari dengan lebih optimistis, dilansir dari Primbon.com.

1. Ramalan Rezeki Rabu Legi, 21 Oktober 2026