8 Hal yang Dibutuhkan untuk Meraih Kesuksesan Karier Sesuai Keinginan Menurut Psikologi

seseorang yang mencapai kesuksesan karier. (Magnific)

JawaPos.com - Kesuksesan karier sering kali digambarkan dengan cara yang sangat sederhana: memiliki jabatan tinggi, mendapatkan gaji besar, bekerja di perusahaan ternama, memiliki banyak bawahan, atau mencapai posisi tertentu sebelum usia tertentu.



Namun, apakah semua itu benar-benar berarti sukses?



Belum tentu.



Bagi sebagian orang, kesuksesan berarti menjadi seorang pemimpin. Bagi orang lain, kesuksesan justru berarti memiliki pekerjaan yang fleksibel, cukup waktu bersama keluarga, memiliki kebebasan menentukan jadwal sendiri, atau mengerjakan sesuatu yang benar-benar disukai.



Inilah salah satu alasan mengapa perjalanan karier setiap orang tidak bisa disamakan.



Dalam psikologi, kepuasan terhadap karier tidak hanya ditentukan oleh pencapaian eksternal. Ada faktor internal seperti nilai pribadi, motivasi, kebutuhan akan otonomi, rasa kompeten, hubungan sosial, makna hidup, serta kemampuan seseorang memahami dirinya sendiri.



Dengan kata lain, karier yang sukses bukan hanya tentang "seberapa tinggi kamu bisa naik", tetapi juga tentang "apakah arah yang kamu tuju memang sesuai dengan kehidupan yang ingin kamu jalani."



Mengejar kesuksesan berdasarkan definisi orang lain dapat membuat seseorang terlihat berhasil dari luar, tetapi merasa kosong dari dalam. Sebaliknya, ketika seseorang memahami apa yang benar-benar penting baginya, ia memiliki peluang lebih besar untuk membangun karier yang terasa bermakna dan memuaskan.



Lalu, apa saja yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan karier sesuai keinginan sendiri?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat delapan hal penting yang dapat menjadi fondasi.



1. Kenali Diri Sendiri Sebelum Menentukan Arah Karier



Hal pertama yang dibutuhkan untuk membangun karier yang sesuai dengan keinginan sendiri adalah self-awareness, atau kesadaran terhadap diri sendiri.



Banyak orang memilih karier bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena dipengaruhi oleh lingkungan.



Ada yang memilih jurusan tertentu karena keinginan orang tua. Ada yang mengejar pekerjaan tertentu karena dianggap bergengsi. Ada yang ingin mendapatkan jabatan tinggi karena melihat teman-temannya sudah lebih dahulu sukses.



Tanpa sadar, seseorang bisa menjalani karier berdasarkan pertanyaan:



"Apa yang dianggap sukses oleh orang lain?"



Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah:



"Apa yang sebenarnya saya inginkan dari kehidupan saya?"



Kesadaran diri membantu seseorang memahami berbagai aspek dalam dirinya, seperti minat, kemampuan, kepribadian, nilai kehidupan, kebutuhan emosional, kekuatan, kelemahan, serta hal-hal yang membuatnya merasa bersemangat.



Misalnya, seseorang mungkin memiliki kemampuan akademis yang sangat baik sehingga secara logis ia bisa mengejar karier sebagai dokter, pengacara, atau akademisi. Namun, jika kehidupan yang ia inginkan sebenarnya adalah pekerjaan kreatif dengan kebebasan tinggi, jalur tersebut mungkin tidak memberikan kepuasan jangka panjang.



Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi biasa saja pada awalnya mungkin menemukan bahwa dirinya sangat menikmati pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Dengan latihan dan pengalaman, kemampuan tersebut dapat berkembang menjadi keunggulan profesional.



Karena itu, sebelum bertanya:



"Pekerjaan apa yang bagus?"



Cobalah bertanya:



Apa yang membuat saya merasa bersemangat?



Aktivitas apa yang membuat saya lupa waktu?



Masalah seperti apa yang saya senang selesaikan?



Apakah saya lebih suka bekerja sendiri atau bersama orang lain?



Apakah saya membutuhkan stabilitas atau kebebasan?



Seberapa penting uang bagi saya?



Apakah saya ingin menjadi ahli, pemimpin, pengusaha, atau profesional?



Kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani lima atau sepuluh tahun dari sekarang?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu seseorang melihat karier bukan sebagai sekadar pekerjaan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan.



Jangan hanya mengenali kelebihan



Self-awareness bukan hanya tentang mengetahui kelebihan.



Mengetahui keterbatasan juga penting.



Misalnya, seseorang mungkin menyadari bahwa dirinya tidak nyaman dengan pekerjaan yang sangat repetitif. Orang lain mungkin menyadari bahwa dirinya membutuhkan struktur dan rutinitas untuk bekerja secara optimal.



Tidak ada karakter yang secara otomatis baik atau buruk. Yang penting adalah kesesuaian antara karakter seseorang dengan lingkungan pekerjaan.



Karier yang baik bukan selalu karier yang paling populer.



Karier yang baik adalah karier yang cukup sesuai dengan siapa diri kamu dan kehidupan yang ingin kamu bangun.



2. Tentukan Definisi "Sukses" Versi Kamu Sendiri



Masalah berikutnya adalah banyak orang tidak pernah benar-benar mendefinisikan kesuksesan.



Mereka hanya mengikuti definisi yang sudah tersedia di masyarakat.



Rumah besar berarti sukses.



Mobil mahal berarti sukses.



Jabatan tinggi berarti sukses.



Gaji besar berarti sukses.



Perusahaan terkenal berarti sukses.



Padahal semua indikator tersebut hanyalah indikator eksternal.



Psikologi menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan psikologis yang lebih kompleks daripada sekadar mendapatkan penghargaan atau status.



Seseorang bisa memperoleh gaji tinggi tetapi merasa tidak memiliki kebebasan. Orang lain mungkin memiliki jabatan biasa tetapi merasa sangat puas karena pekerjaannya memberikan fleksibilitas dan waktu bersama keluarga.



Artinya, kesuksesan bersifat relatif.



Kesuksesan harus dikaitkan dengan nilai pribadi



Cobalah membuat definisi kesuksesan secara personal.



Misalnya:



"Bagi saya, sukses berarti memiliki pekerjaan yang memberikan penghasilan cukup, membuat saya terus berkembang, dan tetap memberikan waktu untuk keluarga."



Atau:



"Bagi saya, sukses berarti menjadi ahli dalam bidang yang saya sukai meskipun tidak menjadi manajer."



Atau:



"Bagi saya, sukses berarti memiliki bisnis sendiri yang memungkinkan saya memiliki kebebasan dalam menentukan waktu."



Definisi-definisi tersebut tidak lebih rendah atau lebih tinggi satu sama lain.



Mereka hanya berbeda.



Inilah yang sering dilupakan ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain.



Jangan menggunakan tujuan orang lain sebagai ukuran diri



Media sosial membuat masalah ini semakin besar.



Kita melihat orang lain mendapatkan promosi, membeli rumah, membuka bisnis, mendapatkan penghargaan, bepergian ke berbagai tempat, atau mencapai pencapaian tertentu.



Kemudian kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan kehidupan orang lain yang ditampilkan di internet.



Perbandingan seperti ini dapat membuat seseorang merasa tertinggal.



Padahal setiap orang memiliki kondisi, nilai, kesempatan, sumber daya, dan prioritas yang berbeda.



Karena itu, salah satu langkah penting menuju kesuksesan karier adalah menentukan:



"Saya ingin sukses dalam bentuk apa?"



Setelah jawabannya jelas, barulah kamu dapat menentukan tujuan yang lebih konkret.



3. Miliki Motivasi yang Berasal dari Dalam Diri



Setelah mengetahui apa yang ingin dicapai, hal berikutnya adalah memahami mengapa kamu ingin mencapainya.



Motivasi menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan karier karena perjalanan profesional hampir selalu melibatkan kesulitan, kegagalan, kebosanan, dan ketidakpastian.



Motivasi yang hanya berasal dari faktor eksternal sering kali tidak cukup kuat untuk bertahan dalam jangka panjang.



Contohnya adalah seseorang yang bekerja keras hanya karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain.



Selama mendapatkan pujian, ia bersemangat.



Namun ketika tidak mendapatkan penghargaan, motivasinya turun.



Berbeda dengan orang yang memiliki motivasi internal.



Ia mungkin bekerja keras karena menikmati proses belajar, merasa tertantang, menyukai bidangnya, atau merasa pekerjaannya memiliki makna.



Dalam psikologi motivasi, kebutuhan manusia tidak hanya berkaitan dengan penghargaan eksternal. Manusia juga memiliki kebutuhan untuk merasa memiliki kendali terhadap hidupnya, merasa mampu, dan merasa terhubung dengan orang lain.



Tanyakan "mengapa"



Jika kamu ingin mencapai suatu tujuan karier, tanyakan:



Mengapa saya menginginkan ini?



Misalnya:



"Saya ingin menjadi manajer."



Mengapa?



"Karena saya ingin memiliki pengaruh lebih besar."



Mengapa ingin memiliki pengaruh?



"Karena saya ingin membantu tim berkembang."



Mengapa?



"Karena saya merasa puas ketika melihat orang lain berkembang."



Nah, alasan terakhir mungkin jauh lebih penting daripada sekadar jabatan "manajer".



Dengan memahami alasan terdalam, kamu bisa menemukan bentuk karier yang lebih sesuai.



Mungkin pada akhirnya kamu tidak harus menjadi manajer. Bisa saja kamu menemukan kepuasan yang sama sebagai mentor, konsultan, coach, pendidik, atau pemimpin proyek.



Motivasi juga perlu realistis



Motivasi bukan berarti selalu bersemangat.



Tidak mungkin seseorang merasa termotivasi setiap hari.



Ada hari ketika kita lelah.



Ada hari ketika kita bosan.



Ada hari ketika kita mempertanyakan keputusan sendiri.



Karena itu, karier yang sehat tidak dibangun hanya berdasarkan motivasi sesaat, tetapi juga berdasarkan komitmen dan kebiasaan.



Motivasi memberi arah.



Kebiasaan membantu kita bergerak.



4. Bangun Kompetensi Secara Bertahap



Memiliki impian karier saja tidak cukup.



Kamu juga membutuhkan kemampuan yang relevan.



Inilah bagian yang sering tidak terlihat dalam cerita kesuksesan.



Orang melihat seseorang yang berhasil dan berpikir:



"Dia memang berbakat."



Padahal di balik pencapaian tersebut biasanya terdapat proses belajar yang panjang.



Kesuksesan profesional membutuhkan kompetensi.



Kompetensi dapat berupa:



kemampuan teknis;



kemampuan komunikasi;



kemampuan berpikir kritis;



kemampuan memecahkan masalah;



kemampuan bekerja sama;



kemampuan mengelola waktu;



kemampuan beradaptasi;



kemampuan mengambil keputusan;



kemampuan memimpin;



kemampuan belajar hal baru.



Tidak semua kemampuan harus dikuasai sekaligus.



Justru lebih efektif jika seseorang memilih beberapa kemampuan utama yang paling relevan dengan tujuan kariernya.



Gunakan prinsip perkembangan bertahap



Jika kamu ingin menjadi programmer, misalnya, jangan berpikir:



"Saya harus langsung menjadi programmer hebat."



Pecah menjadi:



memahami dasar-dasar pemrograman;



membuat proyek sederhana;



belajar struktur data;



membangun portofolio;



mendapatkan pengalaman;



meminta feedback;



memperbaiki kelemahan;



mengambil proyek yang lebih kompleks.



Proses tersebut berlaku untuk hampir semua bidang.



Seorang penulis menjadi lebih baik dengan menulis.



Seorang pemimpin berkembang melalui pengalaman memimpin.



Seorang desainer berkembang melalui praktik dan evaluasi.



Seorang pengusaha berkembang melalui eksperimen dan pembelajaran dari kegagalan.



Jangan menunggu merasa siap



Salah satu jebakan karier adalah menunggu sampai merasa benar-benar siap.



Masalahnya, rasa siap sering kali muncul setelah seseorang mulai mencoba, bukan sebelum mencoba.



Kamu mungkin merasa belum cukup pintar.



Belum cukup berpengalaman.



Belum cukup percaya diri.



Belum cukup ahli.



Namun kemampuan justru berkembang melalui proses melakukan.



Karena itu, jangan menjadikan ketidaksempurnaan sebagai alasan untuk tidak mulai.



5. Bangun Self-Efficacy dan Kepercayaan terhadap Kemampuan Diri



Untuk mengejar karier yang diinginkan, seseorang membutuhkan keyakinan bahwa dirinya mampu belajar dan menghadapi tantangan.



Dalam psikologi, konsep ini sering dikaitkan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu.



Self-efficacy berbeda dengan sekadar percaya diri.



Percaya diri bisa bersifat umum.



Self-efficacy lebih spesifik.



Misalnya:



"Saya percaya bahwa saya mampu belajar public speaking."



atau:



"Saya yakin bisa memimpin proyek ini jika saya mempersiapkan diri dengan baik."



Keyakinan seperti ini memengaruhi bagaimana seseorang menghadapi tantangan.



Orang dengan self-efficacy yang sehat cenderung lebih bersedia mencoba, bertahan ketika menghadapi kesulitan, dan melihat kegagalan sebagai informasi untuk memperbaiki strategi.



Sebaliknya, seseorang yang selalu berpikir:



"Saya memang tidak berbakat."



dapat berhenti sebelum memberikan kesempatan kepada dirinya untuk berkembang.



Kegagalan tidak selalu berarti kamu tidak mampu



Misalnya kamu melamar 20 pekerjaan dan belum mendapatkan satu pun.



Ada dua cara melihatnya.



Cara pertama:



"Saya memang tidak cukup bagus."



Cara kedua:



"Ada sesuatu dalam strategi saya yang perlu diperbaiki."



Cara kedua jauh lebih konstruktif.



Mungkin CV perlu diperbaiki.



Mungkin kemampuan interview perlu dilatih.



Mungkin portofolio kurang kuat.



Mungkin pekerjaan yang ditargetkan terlalu sempit.



Mungkin diperlukan pengalaman tambahan.



Kegagalan memberikan data.



Dan data dapat digunakan untuk membuat strategi baru.



Bangun kepercayaan melalui bukti kecil



Kepercayaan terhadap diri sendiri tidak harus dibangun melalui afirmasi kosong.



Salah satu cara yang lebih kuat adalah menciptakan pengalaman keberhasilan kecil.



Misalnya:



Hari ini belajar 30 menit.



Besok menyelesaikan satu latihan.



Minggu depan membuat satu proyek.



Bulan depan mengirimkan lamaran.



Dari waktu ke waktu, kamu mendapatkan bukti bahwa:



"Saya ternyata bisa berkembang."



Kepercayaan diri kemudian tumbuh dari pengalaman nyata.



6. Belajar Menentukan Prioritas dan Berani Mengatakan "Tidak"



Mencapai karier yang diinginkan tidak hanya membutuhkan kemampuan mengatakan "ya" terhadap kesempatan.



Kamu juga harus belajar mengatakan "tidak."



Ini sangat penting karena waktu dan energi manusia terbatas.



Jika kamu mencoba mengejar semua hal sekaligus, perhatianmu akan terpecah.



Kamu ingin mendapatkan jabatan tinggi.



Ingin memulai bisnis.



Ingin belajar bahasa asing.



Ingin membuat konten.



Ingin mengambil pekerjaan tambahan.



Ingin mengikuti banyak kursus.



Ingin membangun jaringan.



Ingin memiliki kehidupan sosial yang aktif.



Semuanya mungkin baik.



Tetapi tidak semuanya harus dilakukan sekarang.



Prioritas menentukan arah



Bayangkan karier sebagai perjalanan.



Jika kamu tidak tahu tujuan, berjalan lebih cepat tidak banyak membantu.



Begitu pula dalam karier.



Produktivitas tanpa arah dapat membuat seseorang menjadi sangat sibuk tetapi tidak semakin dekat dengan kehidupan yang diinginkannya.



Karena itu, tanyakan:



Apa satu atau dua hal yang paling penting bagi saya saat ini?



Jika tujuanmu adalah menjadi ahli dalam suatu bidang, mungkin fokus utamanya adalah meningkatkan kompetensi.



Jika tujuanmu adalah mendapatkan pekerjaan baru, mungkin fokusnya adalah membangun portofolio dan memperluas jaringan.



Jika tujuanmu adalah membangun bisnis, mungkin fokusnya adalah memahami pelanggan dan menguji produk.



Fokus membuat energi menjadi lebih efektif.



Jangan takut mengecewakan orang lain



Ada kalanya keputusan karier yang baik untukmu tidak selalu disukai orang lain.



Orang mungkin mengatakan:



"Kenapa tidak ambil pekerjaan itu? Gajinya besar."



"Kamu sudah punya pekerjaan bagus, mengapa pindah?"



"Sayang sekali kamu tidak mengejar jabatan itu."



"Bisnis? Bukankah pekerjaan kantoran lebih aman?"



Pendapat orang lain boleh didengarkan.



Tetapi keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan nilai dan kondisi hidupmu sendiri.



Kamu yang akan menjalani konsekuensinya.



7. Kembangkan Resiliensi: Kemampuan Bangkit Ketika Karier Tidak Berjalan Sesuai Rencana



Tidak peduli seberapa bagus rencana karier yang kamu buat, kehidupan hampir pasti memberikan kejutan.



Kamu mungkin gagal mendapatkan pekerjaan.



Kehilangan pekerjaan.



Tidak mendapatkan promosi.



Mengalami konflik dengan atasan.



Memilih jurusan yang ternyata tidak cocok.



Memulai bisnis yang gagal.



Mengalami perubahan industri.



Atau tiba-tiba menyadari bahwa karier yang selama ini dikejar ternyata bukan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan.



Semua itu bisa terjadi.



Karena itu, kesuksesan karier membutuhkan resiliensi.



Resiliensi adalah kemampuan untuk menghadapi kesulitan, beradaptasi, dan kembali bergerak setelah mengalami tekanan atau kegagalan.



Rencana karier tidak harus permanen



Salah satu kesalahan dalam berpikir tentang karier adalah menganggap bahwa seseorang harus menentukan satu jalan untuk selamanya.



Padahal karier modern dapat berubah.



Seseorang bisa memulai sebagai karyawan, kemudian menjadi freelancer.



Bisa menjadi freelancer, kemudian menjadi pengusaha.



Bisa menjadi pengusaha, lalu kembali bekerja sebagai profesional.



Perubahan tersebut tidak otomatis berarti gagal.



Kadang-kadang perubahan adalah bentuk pertumbuhan.



Belajar membedakan kegagalan dan perubahan arah



Jika sebuah strategi tidak berhasil, bukan berarti seluruh tujuan harus dibuang.



Misalnya kamu ingin bekerja di industri teknologi.



Setelah mencoba, kamu menyadari bahwa pekerjaan teknis tidak cocok dengan kepribadianmu.



Namun kamu menikmati bekerja dengan klien.



Mungkin kamu dapat mengeksplorasi posisi seperti account manager, product specialist, customer success, sales, atau project manager.



Tujuan besarnya masih bisa sama.



Yang berubah adalah jalannya.



Itulah mengapa karier sebaiknya dipandang sebagai proses eksplorasi, bukan satu garis lurus.



8. Bangun Karier yang Selaras dengan Kehidupan, Bukan Hanya Pekerjaan



Pada akhirnya, karier hanyalah salah satu bagian dari kehidupan.



Ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami.



Seseorang bisa mendapatkan karier yang sangat sukses tetapi kehilangan kesehatan, hubungan sosial, waktu bersama keluarga, atau kesempatan menikmati hidup.



Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan:



"Bagaimana saya mendapatkan pekerjaan terbaik?"



melainkan:



"Bagaimana saya membangun kehidupan yang saya inginkan, dan pekerjaan seperti apa yang mendukung kehidupan tersebut?"



Pertanyaan ini mengubah perspektif.



Karier harus mendukung nilai hidup



Misalnya seseorang sangat menghargai kebebasan.



Ia mungkin akan merasa lebih puas dengan pekerjaan yang memungkinkan fleksibilitas, meskipun pendapatannya tidak sebesar pekerjaan lain.



Orang lain mungkin sangat menghargai stabilitas.



Ia mungkin lebih nyaman bekerja di organisasi dengan struktur jelas dan pendapatan yang relatif konsisten.



Ada juga orang yang sangat menghargai tantangan.



Baginya, pekerjaan yang monoton mungkin terasa jauh lebih melelahkan daripada pekerjaan yang penuh tekanan tetapi memberikan kesempatan belajar.



Tidak ada jawaban universal.



Yang ada adalah kesesuaian.



Pikirkan tentang "kehidupan setelah jam kerja"



Bayangkan pekerjaan impianmu.



Kemudian tanyakan:



Berapa jam saya bekerja?



Apakah saya masih punya waktu untuk keluarga?



Apakah saya punya waktu untuk diri sendiri?



Bagaimana kondisi kesehatan saya?



Apakah saya masih bisa melakukan hobi?



Apakah pekerjaan ini sesuai dengan nilai saya?



Apakah saya menikmati orang-orang yang bekerja bersama saya?



Apakah saya merasa pekerjaan ini memiliki makna?



Apakah penghasilan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan hidup saya?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu menciptakan definisi sukses yang lebih lengkap.



Karena pada akhirnya, tujuan karier bukan sekadar membuat CV terlihat bagus.



Tujuan karier adalah membantu menciptakan kehidupan yang terasa layak untuk dijalani.



Bagaimana Mempraktikkan 8 Hal Ini dalam Kehidupan Sehari-hari?



Memahami teori saja tidak cukup.



Jika ingin menerapkannya, kamu dapat melakukan latihan sederhana berikut.



Langkah 1: Tulis definisi suksesmu



Ambil kertas atau dokumen kosong.



Tuliskan:



"Bagi saya, sukses berarti..."



Jangan menggunakan jawaban yang menurut orang lain bagus.



Gunakan jawaban yang benar-benar menggambarkan kehidupan yang kamu inginkan.



Langkah 2: Identifikasi lima nilai terpenting



Pilih sekitar lima nilai yang paling penting bagi kehidupanmu.



Misalnya:



kebebasan;



keamanan;



keluarga;



kreativitas;



pembelajaran;



kontribusi;



penghasilan;



status;



kesehatan;



fleksibilitas;



kemandirian;



prestasi.



Kemudian urutkan.



Mengapa?



Karena dalam kehidupan nyata, nilai sering kali bertabrakan.



Kamu mungkin menginginkan penghasilan tinggi sekaligus waktu kerja sedikit.



Mungkin bisa, tetapi tidak selalu mudah.



Dengan mengetahui prioritas, kamu dapat membuat kompromi yang lebih sadar.



Langkah 3: Evaluasi kariermu sekarang



Beri nilai 1–10 untuk beberapa aspek:



Aspek



Nilai 1–10



Kepuasan terhadap pekerjaan







Penghasilan







Kesempatan berkembang







Kesesuaian dengan minat







Kesesuaian dengan nilai pribadi







Fleksibilitas







Lingkungan kerja







Hubungan dengan rekan kerja







Keseimbangan hidup







Makna pekerjaan







Tidak ada skor yang benar atau salah.



Tujuannya adalah melihat pola.



Mungkin kamu menemukan bahwa pekerjaanmu sebenarnya cukup baik dalam banyak aspek, tetapi memiliki satu masalah besar.



Atau mungkin kamu menyadari bahwa sebagian besar aspek sudah tidak sesuai.



Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.



Jangan Terjebak dalam Perlombaan Kesuksesan Orang Lain



Salah satu pelajaran terpenting dalam membangun karier adalah menyadari bahwa hidup bukan perlombaan dengan satu garis finis.



Temanmu mungkin mendapatkan promosi lebih cepat.



Mantan teman kuliahmu mungkin sudah memiliki bisnis.



Orang lain mungkin mendapatkan gaji dua kali lebih besar.



Ada yang sudah membeli rumah.



Ada yang pindah ke luar negeri.



Ada yang menjadi direktur di usia muda.



Sementara kamu mungkin masih mencari arah.



Perbandingan seperti itu dapat membuatmu merasa tertinggal.



Namun, pertanyaannya bukan:



"Apakah saya lebih sukses daripada mereka?"



Pertanyaan yang lebih sehat adalah:



"Apakah saya sedang bergerak menuju kehidupan yang memang saya inginkan?"



Jika jawabannya iya, maka perkembanganmu tetap berarti meskipun kecepatannya berbeda.



Setiap orang memiliki titik awal dan kondisi yang berbeda.



Kesuksesan yang benar-benar personal tidak membutuhkan kamu untuk mengalahkan semua orang.



Ia membutuhkan kamu untuk membangun kehidupan yang terasa sesuai dengan nilai dan tujuanmu.



Kesimpulan: Kesuksesan Karier Bukan Sekadar Mencapai Posisi Tertinggi



Kesuksesan karier yang sesuai dengan keinginan sendiri membutuhkan lebih dari sekadar kerja keras.



Kamu membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri, definisi kesuksesan yang personal, motivasi yang sehat, kompetensi, kepercayaan terhadap kemampuan diri, kemampuan menentukan prioritas, resiliensi, serta keselarasan antara karier dan kehidupan.



Delapan hal tersebut dapat dirangkum menjadi:



Kenali diri sendiri.



Tentukan definisi sukses versi kamu.



Bangun motivasi yang berasal dari dalam diri.



Kembangkan kompetensi secara bertahap.



Bangun keyakinan terhadap kemampuan diri.



Tentukan prioritas dan berani mengatakan tidak.



Kembangkan resiliensi ketika menghadapi kegagalan.



Bangun karier yang selaras dengan kehidupan yang kamu inginkan.



Yang paling penting, jangan merasa bahwa kamu harus mengetahui seluruh jalan sejak awal.



Karier bukan selalu sesuatu yang ditemukan dalam satu malam.



Sering kali, karier dibentuk melalui proses mencoba, gagal, belajar, mengevaluasi, dan mencoba kembali.



Kamu mungkin mengubah tujuan.



Mungkin berganti pekerjaan.



Mungkin mempelajari bidang baru.



Mungkin menyadari bahwa definisi suksesmu berubah seiring bertambahnya usia.



Semua itu adalah bagian normal dari perjalanan.



Pada akhirnya, kesuksesan karier bukan hanya ketika orang lain mengatakan bahwa kamu berhasil.



Kesuksesan yang lebih dalam adalah ketika kamu dapat melihat kehidupanmu sendiri dan berkata:



"Ini memang bukan kehidupan yang sempurna, tetapi ini adalah kehidupan yang saya pilih dan saya perjuangkan."



Karena karier yang paling sukses bukan selalu karier yang terlihat paling hebat dari luar.



