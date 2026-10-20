Ramalan Zodiak Aquarius 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Aquarius mungkin merasa kurang bahagia hari ini. Jika tidak mengetahui penyebabnya, Aquarius harus memahami bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat dikembangkan.

Menerima segala sesuatu apa adanya akan membuat Aquarius jauh lebih bahagia dalam hidup. Percayalah pada intuisi dan bersikaplah terbuka dan jujur pada diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 20 Oktober 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius harus berusaha menumbuhkan semangat pada hubungan yang terasa membosankan. Terkait karir, segala usaha yang Aquarius lakukan akan membuahkan hasil yang memuaskan.



Sementara itu, periksakan diri ke dokter gigi jika mengalami nyeri gigi yang berkepanjangan. Pada sisi keuangan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman pada bank terkait kepentingan bisnis.



Cinta Aquarius

Cobalah menambahkan kreativitas ke dalam hubungan saat ini guna menumbuhkan semangat pada hubungan yang terasa membosankan. Temukan cara-cara cerdas untuk menunjukkan kepada pasangan betapa berartinya dia. Setelahnya, Aquarius akan melihat betapa menyegarkannya hubungan saat ini.