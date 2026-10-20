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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 20 Oktober 2026 | 07.46 WIB

Ramalan Zodiak Leo 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Energi hari ini cenderung baik, sehingga memudahkan zodiak Leo menyelesaikan hal-hal yang perlu dilakukan. Orang-orang sangat antusias untuk membantu Leo. 

Kuncinya adalah mengintegrasikan kemampuan kepemimpinan dengan pengetahuan yang tersedia dari orang lain. Leo akan menciptakan kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang unggul, untuk digunakan pada hampir semua bidang kehidupan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo harus meluangkan waktu untuk kembali terhubung dengan pasangan setelah mengalami konflik. Terkait karir, upaya Leo akan membuahkan hasil dengan cara yang tidak terduga.

Sementara itu, keceriaan dan pandangan optimis memungkinkan Leo untuk menikmati kesehatan. Terkait keuangan, jangan khawatir saat menghadapi penurunan dalam setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.

Cinta Leo

Hubungan Leo mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Kurangnya komunikasi dan pertengkaran yang tidak perlu, menyebabkan keretakan antara leo dan pasangan. 

Luangkan waktu untuk kembali terhubung satu sama lain. Leo akan senang merasakan kedamaian dan keadaan normal kembali ke dalam hubungan.

Editor: Candra Mega Sari
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