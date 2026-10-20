Ramalan Zodiak Libra 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin akan mengalami puncak produktivitas dan intelektual. Karena itu, akan sangat baik jika Libra dapat menggunakannya untuk merencanakan masa depan.



Untuk itu, Libra perlu fokus pada tujuan-tujuan penting agar semuanya berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Inilah saat-saat yang akan membantu Libra menyadari manfaat menggunakan kemampuan mental sebaik-baiknya.



Libra memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan memahami bagaimana mengubah rintangan menjadi peluang yang bermanfaat. Jika mengikuti ini, Libra akan mampu mengatasi segala hambatan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra harus menikmati hari yang bahagia dengan menonton film atau berjalan-jalan romantis. Terkait karir, Libra akan mendapat imbalan profesional jika mampu menangani situasi bertekanan tinggi.



Sementara itu, luangkan waktu untuk merawat diri sendiri setelah mengalami masa yang sibuk. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan semua harta benda yang Libra miliki, karena akan ada risiko besar yang mungkin terjadi.