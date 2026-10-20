Ramalan Zodiak Aries 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)
JawaPos.com - Ketahuilah bahwa zodiak Aries adalah salah satu pelaku keributan yang terjadi dalam sebuah hal, tetapi jangan merasa bersalah karenanya.
Api memang merusak, tetapi juga diperlukan. Cobalah membersihkan semak belukar dan menyediakan tempat baru yang segar, agar pertumbuhan baru dapat berkembang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Perpisahan dapat dicegah jika zodiak Aries dan pasangan saling mengungkapkan emosi dengan lebih jelas. Terkait karir, manfaatkan pengetahuan dan kecerdasanmu untuk membuat kemajuan karir.
Sementara itu, gunakan perasaan tenang hari ini untuk melakukan yoga, meditasi, atau berjalan-jalan bersama keluarga. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.
Cinta Aries
Hubungan Aries akan berakhir karena telah menyebabkan banyak kekecewaan akhir-akhir ini. Perpisahan ini sebenarnya dapat dicegah jika Aries dan pasangan mau mengungkapkan emosi dengan lebih jelas dan sering. Jangan remehkan kekuatan berbicara, karena hal itu dapat menyelamatkan Aries dari masalah di kemudian hari.
Karir Aries
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022