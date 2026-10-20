Ramalan Zodiak Aries 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ketahuilah bahwa zodiak Aries adalah salah satu pelaku keributan yang terjadi dalam sebuah hal, tetapi jangan merasa bersalah karenanya.



Api memang merusak, tetapi juga diperlukan. Cobalah membersihkan semak belukar dan menyediakan tempat baru yang segar, agar pertumbuhan baru dapat berkembang.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Selasa, 20 Oktober 2026.



Aries (21 Maret – 19 April)

Perpisahan dapat dicegah jika zodiak Aries dan pasangan saling mengungkapkan emosi dengan lebih jelas. Terkait karir, manfaatkan pengetahuan dan kecerdasanmu untuk membuat kemajuan karir.



Sementara itu, gunakan perasaan tenang hari ini untuk melakukan yoga, meditasi, atau berjalan-jalan bersama keluarga. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.



Cinta Aries

Hubungan Aries akan berakhir karena telah menyebabkan banyak kekecewaan akhir-akhir ini. Perpisahan ini sebenarnya dapat dicegah jika Aries dan pasangan mau mengungkapkan emosi dengan lebih jelas dan sering. Jangan remehkan kekuatan berbicara, karena hal itu dapat menyelamatkan Aries dari masalah di kemudian hari.

