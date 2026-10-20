Ramalan Zodiak Scorpio 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)
JawaPos.com - Setelah lama jauh dari keluarga, zodiak Scorpio perlu menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka hari ini. Manfaatkan situasi ini sebaik-baiknya dengan mengingat dan menikmati kenangan indah bersama mereka.
Keuntungan diprediksi datang bagi para profesional yang bekerja, terutama jika bekerja di sektor hiburan atau pemasaran. Scorpio akan mampu mencapai tujuan dan tenggat waktu, serta mendapatkan imbalan berupa bonus dan insentif atas hal tersebut.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Selasa, 20 Oktober 2026.
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Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio harus memertahankan perspektif yang sehat tentang hubungan asmara guna mengatasi kendala di dalamnya. Terkait karir, raih kesuksesan dengan memiliki kemauan yang kuat saat menghadapi situasi sulit.
Sementara itu, ingatlah bahwa citra yang diciptakan diri sendiri mampu memengaruhi kesehatan. Pada ranah keuangan, Scorpio mungkin akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi karena terlibat dalam masalah hukum.
Cinta Scorpio
Scorpio harus mempertahankan perspektif yang sehat tentang hubungan asmara, untuk mengatasi beberapa kendala di dalamnya. Pasangan tidak selalu sempurna, begitu pula dengan Scorpio.
Bersabarlah dan jangan terpengaruh oleh hal lain. Saat bertemu dengan pasangan, tunjukkan sisi terbaikmu. Kebahagiaan jangka panjang harus Scorpio kejar.
Karir Scorpio
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