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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.08 WIB

Rezeki Mengalir Deras! 6 Shio Ini Dipercaya Punya Peluang Besar Meraih Kekayaan

shio penuh hoki yang ini siap berlimpah rezeki dan hidup kaya. (Freepik/ freepik) - Image

shio penuh hoki yang ini siap berlimpah rezeki dan hidup kaya. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Keberuntungan dan kesuksesan finansial menjadi harapan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya, termasuk dalam hal rezeki, pekerjaan, dan peluang mencapai kemakmuran.

Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Mulai dari kecerdikan dalam mengelola uang, ketekunan bekerja, hingga kemampuan membangun hubungan sosial, setiap shio memiliki ciri khas yang menarik untuk dibahas.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya. Kondisi finansial tetap dipengaruhi banyak faktor, seperti keterampilan, kesempatan, keputusan keuangan, dan usaha yang dilakukan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki karakter positif dan peluang untuk mencapai kemakmuran. Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus — Cerdik Melihat Peluang dan Mengelola Keuangan

Orang yang lahir di bawah naungan shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan sosial dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai lingkungan. Mereka umumnya pandai membawa diri, mudah menjalin komunikasi, serta mampu menciptakan suasana yang menyenangkan ketika berkumpul bersama orang lain.

Selain itu, shio Tikus sering digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka cenderung memikirkan langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan keinginan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan bisnis.

Kecermatan menjadi salah satu karakter yang kerap dikaitkan dengan shio ini. Mereka digambarkan mampu memperhitungkan keuntungan, mengelola sumber daya, dan memanfaatkan peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kemampuan tersebut membuat shio Tikus dianggap berpotensi membangun kehidupan finansial yang baik. Jika disertai perencanaan matang dan pengelolaan uang yang disiplin, karakter ini dapat menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan.

2. Shio Kerbau — Tekun Berjuang demi Kesuksesan Jangka Panjang

Shio Kerbau identik dengan ketekunan, kesabaran, dan pendirian yang kuat. Orang yang berada di bawah naungan shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Bagi mereka, keberhasilan bukan sesuatu yang harus diperoleh secara instan. Mereka lebih memilih menjalani proses secara bertahap dan memastikan setiap langkah memiliki tujuan yang jelas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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