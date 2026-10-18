7 Weton yang Dipercaya Punya Peluang Meraih Kekayaan, Ada Wetonmu?

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang digunakan untuk menafsirkan berbagai aspek kehidupan. Sebagian masyarakat masih mengaitkan weton dengan karakter seseorang, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan dalam mencari rezeki.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, ada weton yang dianggap memiliki karakter pendukung kemakmuran, seperti ketekunan, kecermatan melihat peluang, dan kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sifat-sifat ini kerap digambarkan sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan kelancaran rezeki dan peluang mencapai kemapanan finansial. Penafsiran ini merupakan bagian dari tradisi primbon Jawa dan bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya berdasarkan tanggal kelahirannya.

Berikut tujuh weton yang menarik untuk diketahui beserta gambaran karakter dan peruntungan rezekinya menurut kepercayaan tersebut.

1. Jumat Legi, Dikenal Memiliki Pembawaan Tenang Jumat Legi kerap digambarkan sebagai weton dengan karakter yang tenang, ramah, dan mampu membangun kepercayaan. Orang yang lahir pada kombinasi ini dipercaya memiliki daya tarik dalam pergaulan sehingga berpeluang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya.

Dalam urusan pekerjaan, hubungan baik dengan orang lain dapat membuka kesempatan untuk menjalin kerja sama atau mengembangkan usaha. Peluang yang awalnya terlihat sederhana pun bisa berkembang ketika dikelola secara konsisten.

Menurut penafsiran primbon, Jumat Legi juga dikaitkan dengan keseimbangan antara kehidupan materi dan batin. Meski demikian, keberhasilan finansial tetap membutuhkan kerja nyata, perencanaan, serta sikap jujur dalam menjalankan tanggung jawab.

2. Rabu Kliwon, Pandai Melihat Kesempatan Rabu Kliwon sering diasosiasikan dengan kemampuan berpikir dan kecermatan dalam membaca keadaan. Karakter ini digambarkan membantu seseorang mengenali peluang yang mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain.

Dalam dunia usaha, kemampuan menganalisis kebutuhan pasar dan mempertimbangkan risiko dapat menjadi nilai tambah. Namun, keinginan untuk mendapatkan hasil dengan cepat perlu diimbangi kesabaran dan perhitungan yang matang.